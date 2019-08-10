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''Fiorentina'nın yeri bende çok ayrı''

Galatasaray teknik direktörüTerim bir dönem görev aldığı Fiorentina ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:18
''Fiorentina'nın yeri bende çok ayrı''

Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.Eski çalıştırdığı takımlardan Fiorentina ile hazırlık maçı yapacak Galatasaray'da Fatih Terim duygusal mesajlarda bulundu.

Ne onlar beni unuttu, ne ben onları..

 "19 sene önceden bahsediyoruz. O zaman böyle antrenörlerin hala da öyle de Avrupa'da İtalya gibi bir ülkede çalışabilmesi kolay değildi. Çok heyecanlıydık, istekliydik, arzuluyduk. Ne ben onları unuttum ne de onlar beni. Fiorentina benim ikinci yuvam. Galatasaray ve Fiorentina'yı ayrı tutmak lazım. Burada beni en çok etkileyen şey çok samimi bir sevgi görmemdi. Ben ve ailem burada çok mutlu olduk. Burada bir İtalyan gibi yaşadık, burası evimiz oldu. Arada buraya geliyorum, onlar da davet ettiler. Fiorentina benim için hep ayrı kalacak. Bana Federico Chiesa'yı beğeniyor musun diye sordular. Bende beğendiğimi ancak Enrico Chiesa'nın daha büyük oyuncu olduğunu söyledim. Umarım geçer dedim" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:18
  1. Fatih Terim

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