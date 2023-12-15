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Dünya Finlandiya endişeli! Onlarcası ülkeye girdi
Dünya

Finlandiya endişeli! Onlarcası ülkeye girdi

Yeniakit Publisher
2023-12-15 21:17:00 -
Finlandiya endişeli! Onlarcası ülkeye girdi

Finlandiya, Rusya ile doğu sınırındaki iki kontrol noktasından onlarca sığınmacının ülkeye giriş yaptığını duyurdu.

Finlandiya ordusundan Sınır Komutan Yardımcısı Samuli Murtonen, ülkenin güneydoğusunda bulunan Vaalimaa ve Niirala'daki iki kontrol noktasından geçişlere ilişkin basına konuştu.

Murtonen, ülkeye bu iki noktadan onlarca sığınmacının girdiğini belirterek "Bu istisnai bir durum. Daha önce böyle bir trafik görmemiştik." ifadelerini kullandı.

Rusya ile doğu sınırında biri sadece trenlere açık olmak üzere dokuz geçiş noktası bulunuyor.

Helsinki'nin Moskova'nın "hibrit operasyonu" olarak nitelendirdiği sığınmacılar nedeniyle iki ülke arasında haftalardır süren gerginliğin ardından Finlandiya 28 Kasım'da Rusya ile olan tüm sınırını geçici olarak kapattığını duyurmuştu.

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, ülkenin Rusya ile doğu sınırında bulunan Vaalimaa ve Niirala'daki iki kontrol noktasını 14 Aralık'tan itibaren yeniden açacağını bildirmişti.
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Sınır noktaları dün açılsa da yetkililerin çok sayıda göçmenin ülkeye giriş yaptığını bildirmesi üzerine Helsinki yönetimi, 15 Aralık yerel saatle 20.00'de bu noktaların 14 Ocak'a kadar tekrar kapatılacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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