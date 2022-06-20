Finlandiya Başbakanı'ndan skandal Türkiye çıkışı

Rusya Ukrayna savaşının yankıları olarak İsveç ve Finlandiya geçtiğimiz aylarda NATO'ya girme talebinde bulunmuştu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesindeki tek engel ise Türkiye. Türkiye kararı bu ülkelerin teröre verdikleri destek nedeniyle veto ediyor.

Son günlerde İsveç'ten Türkiye'nin talepleriyle ilgili olumlu yanıtlar gelirken, Finlandiya'dan ise bunun tam tersi açıklamalar geldi.

Bugün ise gözler Belçika'da. İki İskandinav ülkesinin NATO başvuruları hakkında resmi düzeyde görüşmeler yapmak üzere bugün Türkiye, Finlandiya ve İsveç'ten temsilciler Brüksel'de toplanacak.

Dün akşam Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Skandal açıklamalara yer veren Marin, "Şahsen Türkiye'nin dile getirdiği itirazların çoğunun asılsız olduğunu görüyorum. Örneğin terörü desteklemiyoruz." dedi.

"PKK'yı uzun zamandır terör örgütü olarak gördük" diyen Marin, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının önünde hiçbir engelin olmadığını da dile getirdi.

Türkiye'nin korkularının 'yersiz' olduğunun altını çizen Marin, Türkiye'nin kendilerini 'rehin' tutması durumunda hem Finlandiya hem de İsveç'in işleri ilerletmek için yapabileceği çok az şeyi olduğunu dile getirdi.

Sanna Marin, "Katılmamız için herhangi bir engel olmamalı" dedi. Bunun için de konunun ay sonu Madrid'de yapılması planlanan NATO Zirvesi'nde konunun çözüme ulaşmasını istediğini söyledi.

Marin, Türkiye'nin NATO'ya üye olma isteğini ifade etmeden önce kendilerini desteklediklerini, ancak başvuru kararının ardından bu görüşten vazgeçtiklerini iddia etti.

Aynı zamanda Başbakan, bugün yapılacak Brüksel görüşmelerinin önemine de dikkat çekti.