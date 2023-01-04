Fındıktan 1.7 milyar dolar kazandık

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliğinden (KFMİB) yapılan yazılı açıklamada 2022 yılında 127 ülkeye toplam 312 bin 564 ton ürün yollandığı, karşılığında 1 milyar 748 milyon 835 bin 811 dolar gelir sağlandığı ifade edildi. Açıklamada; 1 Eylül’de başlayan 2022-2023 ihracat sezonunun ilk 4 ayında 130 bin 606 ton fındık satışından 742 milyon 10 bin 356 dolar kazanıldığı kaydedildi. KFMİB Başkanı Hasan Osman Sabır, şunları kaydetti: “2022 ürünü fındık ihracatı geçtiğimiz seneye göre yaklaşık yüzde 20 aşağıda devam etmektedir. Geçtiğimiz sene rekor kırıldı, 345 bin ton ihracat rakamı yakalandı. Bu sezon fiyat dalgalanmalarının fazla olması sebebiyle çok isabetli bir tahmin yapmak zor ancak yine de 290-300 bin tona yakın bir ihracat yapmayı hedefliyoruz. Şu anda uygulanmakta olan ve fındığın arz fazlasının depolanmak kaydıyla fiyatların ayakta tutulması stratejisi tüm paydaşlara uzun vadede zarar verecektir. En önemlisi yüksek fiyatla diğer üretici ülkelerin üretim sahalarını genişletmelerinin önünü açmamızdır.”