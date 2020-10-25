Fındıkta verim artışı FINVER projesiyle sağlanacak

ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediyesinin başlattığı Fındık Verimlilik Projesi (FINVER) sayesinde üretimin artırılması hedefleniyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, fındık sektöründe önemli sorunlara çözüm getirecek projelere imza atıldığı hatırlatıldı.

Daha önce "Fındığa Büyükşehir Eli Dokunuyor" ve "Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın" projelerinin hayata geçirildiği belirtilen açıklamada, bu projelerin ses getirdiği kaydedildi.

Açıklamada, işçi, işveren ve bahçe bakımı alanında önemli bir boşluğu dolduran belediyenin FINVER projesini hayata geçirmeye hazırlandığına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Fındıkta geleneksel yöntemler yerine bilimsel usullerle bahçe bakımı yaparak verimi artırmak, miras ve çoklu hisse yoluyla bölündüğü için ekonomik olarak küçülerek bakımsız kalan bahçeler ile Ordu dışında yaşayanların geride bıraktığı bahçeleri kiralama yöntemiyle ekonomiye kazandırmak amacıyla yeni bir projeye imza atılıyor. Fındık sektöründe önemli bir boşluğu dolduracak proje başladı."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, bahçelerin bakımının belediyenin iştirakindeki ORTAR şirketi tarafından yapılacağını belirtti.

FINVER projesi ile fındık bahçelerinin, ORTAR tarafından 5 yıllığına bahçe sahiplerinden kiralandığını ifade eden Güler, şunları kaydetti:

"Profesyonel ekiplerce ziraat mühendisi eşliğinde fındık bahçelerinin budama, gübreleme, ilaçlama, yabani ot temizliği ve fındık hasadı gerçekleştiriliyor. Proje sayesinde 5 yılın sonunda yüzde 100 verim artışı hedefleniyor. Verimliliği artırılmış ve bakımı yapılmış bahçeler sözleşme tarihi sonunda bahçe sahiplerine koşulsuz olarak teslim ediliyor. Böylece hem hemşehrilerimizin ihtiyacını karşılamış hem de fındık verimini artırmış oluyoruz."

Güler, ilk olarak Perşembe ilçesinde 300 dekarla başladıkları projeyi, gelecek yıllarda tüm ilçelerde büyük işletmelere dönüştürmeyi hedeflediklerini bildirdi.



