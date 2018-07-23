Fındıkta ‘piyasa güvenliği’ talebi

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, fındıkta piyasa güvenliğinin önemine işaret ederek, “Üretici ürün fiyatının alt limitin aşağısında olmayacağını, tüketici de üst limitin yukarısında olmayacağını bilmeli” dedi. Fındıkla ilgili uzun vadeli planlamalar yapılması gerektiğini kaydeden Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘’Üreticilerimizi mağdur etmeyecek bir çözümü de inşallah seçimin ardından bulacağız’ mesajından hareketle ortak akılla kalıcı bir işbirliği içerisinde çözüm önerileri üretilmesi gerektiğini dile getirdi.