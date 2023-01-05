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Tarım Fındıkta korkutan tehlike
Tarım

Fındıkta korkutan tehlike

Kış mevsimi ortasında yaşanan yalancı baharla fındık püsküllerinin açtığı görülürken, fındık üreticileri zirai don endişesi yaşıyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 15:18:00 -

Giresun Üniversitesi Fındık İhtisas Koordinatörlüğü Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Ali Turan, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar sebebiyle oluşan ‘yalancı baharın’ fındık verimini tehlikeye düşürebileceğini söyledi. Doç. Dr. Ali Turan, “Fındık yağmura, sıcağa olduğu gibi soğuklamaya da ihtiyacı vardır. Bu sebeple iklimin seyrinde gitmesi verim için çok önemlidir. Havaların mevsim normallerinin üzerinde sıcak gittiğini görüyoruz. Geçmiş yıllarda yaptığımız çalışmalar üzerinden değerlendirdiğimizde göstermiştir ki, iklimin sıcak gittiği dönemlerde fındıkta erkek çiçekler erken açıyor ve polen yayılma süresi kısa sürüyor. Dolayısıyla tozlanmada sorun yaşanabiliyor. Erkek çiçek, dişi, çiçek tozlanması aynı döneme denk gelmeyebilir. Bu sebeple de döllenme olmayabileceği için verim düşüklüğü yaşanıyor. Bu yüzden bu aylarda havaların soğuk gitmesi ve kar yağışı olması gerekir. Çünkü bütün meyvelerde olduğu gibi fındıkta da soğuklama ihtiyacı karşılanamaz, düzgün çiçek açamaz, yapraklanmada problem yaşanır, sağlıklı gelişme gösteremez. Bu sebeple iklimin seyrinde gitmesi gerekiyor. Şuana kadar mevsim normallerinin üzerinde bir hava söz konusu değil. Böyle devam ederse tozlanma ve döllenmede sorunlar yaşanabilir. Doğal olarak açık havada bunun önüne geçmek mümkün değildir. Tarımın her aşaması risk taşımaktadır bu yüzden de tarım sigortasının önemini vurguluyoruz” dedi.

Üretici kar yağışı bekliyor

Fındık üreticisi Cemal Kaya ise yaptığı açıklamada “Mevsim normallerinin üzerinde yaşanan hava sıcaklıkları bizleri endişelendirmektedir. Geçtiğimiz yıllarda buna benzer havalar yaşandığında fındıktan verim alamadık. Şuanda da bu kaygı ve endişeyi yaşıyoruz. Temennimiz biran önce kar yağışının olmasıdır” diye konuştu.

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