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Fındıkta fiyat artıyor

Toprak Mahsulleri Ofisinin fındık alımına başlamasından sonra serbest piyasada 50 randımanlı kabuklu fındığın kilogram ücreti 14 liraya çıktı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 14:19
Fındıkta fiyat artıyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TMO aracılığıyla 1 Kasım'dan itibaren levant kalite fındığın kilogramının 14, Giresun kalite fındığın kilogramının da 14,5 liradan alınmasının serbest piyasaya olumlu yansıdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TMO'ya yönelik açıklamasının hemen ardından serbest piyasada 12 lira olan fiyatın 13 lira seviyelerine çıktığına işaret eden Soydan, rakamların yükselmeye devam ettiğini belirtti.

Soydan, "TMO'nun piyasaya girmesiyle tüccar ve manavlar da gerekli adımı atarak fiyatları yükseltti. Bugün itibarıyla 50 randımanlı fındığın kilogramı 14 lira seviyelerinden işlem görüyor. Şu anda fındık piyasasında olması gereken bir rekabet var. Bu durum en çok üreticilerimizi memnun ediyor." dedi.

Fındık fiyatının daha da yukarı çıkmasını beklediklerini dile getiren Soydan, "Bu sezonun fiyatları gelecek sezona da olumlu yansıyacaktır. Sezon kaçtan kapanırsa yeni sezon da o fiyattan açılır." ifadesini kullandı.

Soydan, üreticilerin 1 Kasım'da fındık alımına başlayan TMO'ya yoğun ilgi gösterdiğini, bu ilginin uzun süre devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 14:19
  1. Giresun
  2. Fındık

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