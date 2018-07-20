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Fındıkta erken hasat uyarısı

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı (UFK) ve Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, arazi yapısı müsait olan üreticilerin fındığı daldan değil, tam olgunlaştıktan sonra silkeleyerek yerden toplamasının hem işçilik maliyetlerini azalttığını hem de randımanı yükselttiğini ifade etti.

20 Temmuz 2018 Cuma 11:33
Fındıkta erken hasat uyarısı

Arslantürk, yaptığı yazılı açıklamada, fındık üretilen illerde oluşturulan komisyonların belirlediği tarihe göre sahil kesimlerinde en erken 1 Ağustos’ta fındık toplanmaya başlanabileceğini belirtti.

Bu tarihten önce yapılacak her toplamanın fındıkta hem verim hem de kaliteyi olumsuz etkileyeceğine dikkati çeken Arslantürk, bunun maddi bedelinin ağır olacağını kaydetti. Arslantürk, ”Bu kampanyada yaptığımız değerlendirmede, zamanında toplanan fındık miktarı ile randımanında, erken toplananlara göre en az yüzde 15 artış tespit edilmiştir. Bu gerçekten hareketle 600 bin tonun üzerinde rekolteye sahip 2018 ürününün tamamının erken toplanması, yaklaşık 90 bin ton kayıp olması demektir. 90 bin ton kaliteli fındığın bedeli de kilogramı 10 liradan bile olsa 900 milyon lira demektir. Neredeyse tamamını ihraç ettiğimiz fındıkta böyle bir kayba sebebiyet vermemiz, hem üreticinin kesesine hem de devletimizin kazanacağı dövize zarar demektir” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 11:33
  1. Fındık
  2. ulusal fındık konseyi

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