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Fındıkta bereketli sezon heyecanı

Alaplı Tarım İlçe Müdürü Rafet Yılmaz, "Bol ve bereketli bir sezon tüm üreticilerimizi bekliyor.

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:34
Fındıkta bereketli sezon heyecanı

Alaplı Tarım İlçe Müdürü Rafet Yılmaz, "Bol ve bereketli bir sezon tüm üreticilerimizi bekliyor. Bu sezonda fındık fiyatları da üreticileri memnun edecektir" dedi.


Fındıkta bu senenin geçen seneye bakılarak daha bereketli olacağını ifade eden Yılmaz,"2019 yılı fındık sezonunda her bahçede fındık olacak, çok büyük bir afetle karşılaşmadıktan sonra. Sahil kesiminde geçen yıla oranla biraz daha fazla fındık olacak. Bunu araştırmalarımız sonucunda gördük. Bol ve bereketli sezon bizleri bekliyor. Bu bolluğa rağmen fiyatlarda herkesi çok memnun edecek. Üreticilerimizin içi rahat olsun. Tahminlerime göre fındık sezona 15 TL’den girebilir. Fındık gerçek değerini buluyor. Tarihinin en iyi fiyatlarını bu dönemde bulmuştur fındık fakat üreticilerimizin elinde fındık olmadığı için çok da hareket olmamıştır. Yeni sezonda başlayacak fiyat üreticiler için çok önemli olacak. Herkes mahsulüne sahip çıksın" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 14:34
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