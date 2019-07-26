0553 313 94 23

"Fındıkta beklentilerin üzerinde fiyat açıklanması memnuniyet verici"

- MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı Ali Kaan:- "Fındık rekoltesinin geçtiğimiz yıllara oranla çok daha yüksek olduğu bir dönemde sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeye verdiği önemi bir kez daha göstererek, beklentilerin üzerinde bir fiyat açıklaması memnuniyet verici"

26 Temmuz 2019 Cuma 17:34
"Fındıkta beklentilerin üzerinde fiyat açıklanması memnuniyet verici"

TRABZON (AA) - Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Trabzon Şube Başkanı Ali Kaan, fındık rekoltesinin geçmiş yıllara oranla çok daha yüksek olduğu bir dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeye verdiği önemi bir kez daha göstererek, beklentilerin üzerinde fiyat açıklamasının memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

Kaan, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 yılı kaliteli kabuklu Giresun fındığı için taban fiyatın kilogramda 17 lira, levant fındık için 16,5 lira olarak belirlendiğine ilişkin açıklamasını anımsattı.

Fındık fiyatının zamanında açıklanarak oluşabilecek spekülasyonların önüne geçildiğini vurgulayan Kaan, şu değerlendirmede bulundu:

"Fındık rekoltesinin geçtiğimiz yıllara oranla çok daha yüksek olduğu bir dönemde sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeye verdiği önemi bir kez daha göstererek, beklentilerin üzerinde bir fiyat açıklaması memnuniyet verici. Rekoltenin yüksek olması nedeniyle bazı kesimler, fiyatın yüksek açıklanmaması yönünde çalışmalar yaptı. Böyle duyumlar aldık, gerçekten üzüntü verici. Sayın Cumhurbaşkanımız bunların bilincinde olarak üreticiyi ezdirmeyecek, onu mutlu edecek bir fiyat açıklamıştır."

Kaan, üreticinin fındığı kaliteli üretmesi ve biraz sabırlı olup zamanında pazara indirmesi durumunda çok verimli bir sezon geçirileceğine inandığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii ki burada önemli olan, fındığın tamamının açıklanan fiyat ve üzerinde satılabilmesi, dünya piyasasına ulaştırılabilmesidir. Bu manada görev üstlenecek olan ihracatçılarımızın da birtakım sorunları sayın Cumhurbaşkanımıza iletilmiştir. Dilerim bu konularda da en kısa sürede çözüm bulunacaktır. Memnuniyet verici fındık taban fiyatı nedeniyle sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a üreticimiz adına teşekkür ediyorum. Taban fiyatın bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 17:34
  1. Fındık fiyatları
  2. Müsiad Trabzon Şube Başkanı Ali Kaan
  3. Trabzon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anne ve ikiz çocukları kazada yaralandı
    1. Anne ve ikiz çocukları kazada yaralandı
    2. Yüksekliği hesaplayamadı, kamyonetiyle..
    3. “Sıfır Atık Projesi” ile 874 ağaç..
    4. Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücü..
    5. Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
    6. Ordu’da patpatlara trafik cezası
    7. 3 gün zorlama hapsinden tutuklandı
    8. Plaj voleybol turnuvası başladı
    9. En acı tablo: Anne-kız birlikte son..
    10. 286. Sokak’ta yol çalışması
    11. Azerbaycan vizeleri kaldırıyor
    12. Mezarlıklarda bayram temizliği devam..
    13. Rektör Turgut: “Biz hekimlerin..
    14. "Turizmde cesur olacağız"
    15. Bilecik’te kaza yapan otomobil yandı:..
    16. "Fındıkta beklentilerin üzerinde fiyat..
    17. İspanya'da hükümet krizi: Sanchez yine..
    18. TRAKYAKA Vali Ekrem Canalp..
    19. Hatay'da ambulans ile otomobil..
    20. Kütahya Tavşanlı 1014 konut projesinde..
    21. Hrant Dink cinayetine ilişkin davada..
    22. Mehmet Güllüoğlu: Altyapının..
    23. Gercüş’e bağlı Karalan köyü muhtarı..
    24. Van’da sulama kanalına düşen genç..
    25. Başkan Erdoğan'dan taziye telefonu
    26. Şanlıurfa'da feci kaza: 8 yaralı
    27. İran'a ait kuru yük gemisi Hazar..
    28. 'Türkiye, Libya'da halkın ve meşru..
    29. Otobüslere KPSS düzenlemesi
    30. Başkan Dr. Palancıoğlu, Tacettinveli..
    Şüpheli Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! "Beni kimse uyarmadı"
    Şüpheli Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! "Beni kimse uyarmadı"
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!