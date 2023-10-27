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Tarım

Fındıkları söküp yerine ektiler!

Yeniakit Publisher
2023-10-27 17:12:00 - 2023-10-27 17:12:38

Sağlık açısından son derece faydalı olan siyah pirincin hasadı başladı.

Düzce'de proje çerçevesinde 400 dönüm araziye ekilen siyah pirincin hasadına başlandı.

Demir, lif ve mineral deposu olarak bilinen siyah pirinci bölgede yetiştirmek için geçen yıl yapılan deneme ekiminden başarılı sonuç alan Çilimli Belediyesi, bu yıl mayıs sonunda 400 dönüm araziye çeltik ekimi gerçekleştirdi. Üretimin tamamlanmasının ardından hasat başladı. 30'dan fazla arazide biçer döverler ile yapılan hasatlar, İl Özel idaresine ait kurutma fabrikalarında kurutularak kullanıma hazır hale gelecek. Ortalama 250 ton pirinç hedefinin olduğu hasat ile ilgili bilgiler veren Çiftçi Berkan Özdemir, "Tohumu ilk başta biz ıslarız. Daha sonra bu tohumları çuvala alıp çimlenmesini bekleriz. Tarlamızı hazırlamamızın ardından çimlenen tohumları ekmeye başlarız. Teknoloji de işin içine girince suyu dolduruyoruz tarlaya drone yardımı ile ekimini yapıyoruz. Dronlar daha sonra ilacımızı atıyor gübremizi atıyor. Hasat zamanına kadar başka bir şey yapmıyoruz. Hasat zamanı da biçer döverler geliyor. Ürünleri topluyor ve daha sonra fabrikalara götürüp kurutuyoruz" ifadelerini kullandı. 

"Pirinç daha avantajlı"

Fındık'tan daha avatantajlı olduğu için pirinç diktiklerini belirten Özdemir, "Benim nazarımda pirinç daha avantajlı. Bana fındıktan daha kolay olduğu için avatajlı geliyor. Çamur ve su ile uğraşmayı seviyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan hasat edilip kurutulan pirinçlerin kilosu 55 ila 60 lira arasında değişiyor.

Tarlada 4, pazarda 20 TL
Tarlada 4, pazarda 20 TL

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