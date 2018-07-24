Fındık üreticisine emanet uyarısı

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, emanete bırakılan fındığın çiftçiler için faydadan çok zarara neden olduğunu belirtti.

Başta ziraat odaları olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan çağrıların neticesinde emanete ürün bırakma oranında düşüş yaşandığına işaret eden Karan, yeni sezonda da çiftçilerden emanete fındık bırakmamalarını istedi.