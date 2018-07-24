Fındık üreticisine emanet uyarısı
Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, emanet sisteminin fındık fiyatlarında düşüşe yol açan en önemli sebeplerden biri olduğunu belirterek, “Üreticilerimiz kesinlikle ürünlerini emanete bırakmasın. Bırakacaklarsa da Giresun Ticaret Borsası tarafından kurulan lisanslı depo veya FİSKOBİRLİK tercih edilmeli” ifadesini kullandı.24 Temmuz 2018 Salı 10:51
Karan, yaptığı yazılı açıklamada, emanete bırakılan fındığın çiftçiler için faydadan çok zarara neden olduğunu belirtti.
Başta ziraat odaları olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan çağrıların neticesinde emanete ürün bırakma oranında düşüş yaşandığına işaret eden Karan, yeni sezonda da çiftçilerden emanete fındık bırakmamalarını istedi.
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