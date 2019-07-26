Fındık üreticileri fiyattan memnun

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın Giresun kalite fındığın 17 lira ve levant kalite fındığın 16,5 lira olarak açıkladığı fiyatları Samsun’un Çarşamba ilçesindeki üreticiler memnuniyetle karşıladı.

Açıklanan fındık fiyatları sonrası konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, “Öncelikle Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Fındık fiyatının erken açılması zaten bizim talebimizdi. Hasat başlamadan açıklanması gerekiyordu ve öyle de oldu. Giresun kalite fındık 17 lira, levant kalite fındık 16,5 lira olduğu açıklaması bizleri tabii ki memnun etmiştir. Açıklanan fiyat gayet güzel. Üreticilerimiz fiyattan memnun. Üreticiden isteğimiz fındığı hemen pazara indirmesinler. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alımlara yakın zaman da başlayacaktır. Üreticimiz ve devletimiz için hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Piyasa için çok olumlu”

Fındık fiyatının 17 lira olarak belirlenmesinin ardından gözler tüccarlara çevrildi. Çarşamba esnaflarından ve aynı zamanda Çarşamba Ticaret Odası Meclis Başkanı Hacı Toraman, “Sezon açılmadan önce fiyat verilmesi piyasa için çok olumludur. Fındık fiyatının erken açıklanması gerekirdi ve öyle de oldu. Bu fiyattan üreticiler ve bizler memnun olduk. Fındık fiyatının 17 lira olması piyasa için iyi bir durum. Önemli olan devletin fındığı almasıdır. Fındık bu fiyattan aşağı artık düşmez” diye konuştu.

“Fındık artık ayaklar altına düşmez”

Çarşamba esnaflarından Yaşar Çakır, fiyattan memnun olduğunu dile getirirken, “Öncelikle Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Fiyatın hasattan önce açıklanması iyi oldu. Şahsım adına beklediğim bir fiyattı. 17 lira gayet güzel bir fiyat. Üreticilerimiz için hayırlı olsun. Şu anda üretici de oldukça memnun. Fındık artık daha ayaklar altına düşmez" şeklinde konuştu.