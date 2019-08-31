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Fındık ‘turfanda’ dönemine girdi, 1 lira geriledi

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındık üreticisine fiyatlar konusunda çağrıda bulunarak "Fındığın fiyatı sizin elinizde" dedi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 14:27
Fındık ‘turfanda’ dönemine girdi, 1 lira geriledi

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındık üreticisine fiyatlar konusunda çağrıda bulunarak "Fındığın fiyatı sizin elinizde" dedi.


Sezonun ilk fındıklarının satın alınmasının ardından ‘turfanda’ dedikleri döneme girdiklerini ve fiyatlarda gerileme olduğunu ifade eden Bölük, “Devletin Toprak Mahsulleri Ofisi marifeti ile alım yapmasıyla fındık piyasası olmuş olmuyor çünkü fındık yaklaşık yüzde 90’ı ihraç edilen bir ürün. Dolayısıyla bunun yurt dışındaki değerlendirmeleri, karşılık bulması önemli. Dünya fındığının yüzde 35-40’ını tüketen bir firma bugün Türkiye’de alıcı pozisyonunda, onun fiyatları piyasayı belirliyor. Umarım iyi bir sezon olur, karlı bir sezon olur hem üretici hem de sanayicimiz için. Bugünlerde serbest piyasada ‘turfanda’ dediğimiz dönem kapanmaya başladığı için fiyatlarda gerileme var. Bugün piyasa şartlarında fındık 15.50 civarında işlem görüyor. Başlangıçta 16.50 civarında başlamıştı yaklaşık 1 lira gibi bir düşüş yaşandı” şeklinde konuştu.


“Fındık sadece sanayici ve üreticinin tek başına belirleye bildiği bir ürün değil” diyen Bölük, şöyle devam etti:


“Arz önemli yani pazara fındığın eskiden çuval çuval getirirdi üretici ihtiyacı kadar getirir ihtiyacı kadar satardı ama son zamanlarda ürün pazara çok hızlı arz edilmeye başlandı dolayısıyla fiyatlardaki düşme eğiliminin temel sebeplerinden birini de orada aramak gerekir. Dolayısıyla üreticilerin fındığı pazara getirirken biraz daha hassasiyet göstermesini istiyoruz.”


Fındık Karadenizli için fiyattan ibaret değildir bir hayaldir açıklamasında bulunan Hamza Bölük, “Fındık Karadenizli için bir fiyattan ibaret değildir, fındık bir hayaldir her hayali fındık üzerinedir. Evliliği fındık üzerine hayal eder hatta ‘fındık veresiye’ kız istenir. Araba alacaksa, ev alacaksa fındık üzerine hayal kurar dolayısıyla fındığın olmaması, fındığın fiyatının olumsuz olması hayallerin yıkılmasıdır. Karadeniz’deki özelliklede Giresun’daki göçün sosyolojik temelinde hayallerini bulamayan insanların ili terk ettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla bizim fındık hayalleri karşılayacak noktaya taşımamız lazım” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 14:27
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