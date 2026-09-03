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Yerel Fındık toplarken can verdi
Yerel

Fındık toplarken can verdi

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Fındık toplarken can verdi

Ordu'da, fındık topladığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlanan şahıs yaşamını yitirdi.

Olay, Kumru-Korgan ilçe sınırındaki bir fındık bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kumru ilçesi Fizme Pelitli Mahallesi nüfusuna kayıtlı, 3 çocuk babası İsa Öğme (56) eğimli arazide fındık topladığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kayalıklara düşerek ağır yaralanan Öğme için çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ile arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öğme'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Öğme'nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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