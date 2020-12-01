Fındık lahmacun nasıl yapılır?
Fındık lahmacun tarifi | Evde lahmacun yapmak isteyenler tam ölçülü tarif araştırıyor. Peki, fındık lahmacun nasıl yapılır? | Fındık lahmacun için gerekli malzemeler | Fındık lahmacun tam ölçülü
Kolay lahmacun nasıl yapılır? | Hem lezzetli hem de kolay lahmacun tarifi arayanlar ‘Fındık lahmacun nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
Fındık lahmacun tarifi
Malzemeler
Hamuru için:
- 1.5 su bardağı ılık su
- 1,5 tatlı kaşığı toz maya
- 1 tatlı kaşığı şeker
- 1 çay kaşığı tuz
- Aldığı kadar un
İç malzeme:
- 400 gram kıyma (kuzu kıyma olabilir)
- 1 adet soğan
- 4 adet çarliston biber
- 2 adet domates
- 3-4 diş sarımsak
- 1 demet maydanoz
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- Tuz
- Karabiber
Fındık lahmacun nasıl yapılır?
Bir yoğurma kabının içerisine ılık su ve mayayı alın.
10 dakika sonra hamur malzemelerinin hepsini karışıma ekleyin.
Hamuru güzeyce yoğurun.
Kulak memesi kıvamında bir hamur hazırlamanız gerekiyor.
Hamurun üzerine nemli bir bez örtüp mayalanmaya bırakın.
Hamurun 45-50 dakika dinlenmesi gerekiyor.
İç malzemeleri bıçakla küçültün ve güzelce karıştırın.
Unladığınız tezgahta hamuru yoğurun ve parçalar bölün.
Ayırdığınız parçaları merdaneyle açıp bir bardak yardımıyla kesin.
Yağlı kağıt serili fırın tepsisine hamurları dizin.
Hamurların üzerine ise 1 tatlı kaşığı harçtan yerleştirin.
Fındık lahmacunları 200 derecelik fırına sürün.
Afiyet olsun.