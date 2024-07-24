  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Resmen açıklandı: Arap ülkeleri Türkiye'yi hedefe koydu!

Eski İYİ Parti'li iş adamının gayrimeşru skandalında flaş gelişme! Mahkeme son noktayı koydu: Bebeğin babası...

Ahmet Hakan, Ersan Şen'i resmen rezil kepaze etti! Bir daha insan içine falan çıkamaz

İsrail askerleri, Filistinli genci canlı kalkan yaptı

Anket sonuçları açıklandı Trump’ın şaftı kaydı

Laik, seküler, ışıklı, aydın bireylerin aradığı aile! Genç kızın babasına bakın hele...

Trump'a suikast girişimi sonrası o da istifa etti ! Gizli Servis Direktörü eleştirilere daha fazla dayanamadı

Kutsal Ahit sandığı İstanbul’da! Tapınakçılar İstanbul’a bu yüzden geldi

Siz misiniz terörist başına slogan atan! Polis yaka paça aldığı PKK yanlılarına bakın ne dinletti

İt ürüdü kervan yürüdü! Düzenleme komisyonda kabul edildi
Ekonomi Fındık işçilerinin yevmiyesi belli oldu
Ekonomi

Fındık işçilerinin yevmiyesi belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-07-24 12:44:00 -
Fındık işçilerinin yevmiyesi belli oldu

Giresun'da fındık hasadında çalışacak işçilerin alacağı günlük yevmiye belli oldu.

Giresun’da fındık toplama işinde çalışacak işçilerin günlük yevmiyesi asgari 666,75 lira olarak belirlendi.

Fındık hasadında çalışacak işçilerin yevmiyelerinin belirlenmesi için Giresun Valiliği’nde Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Yakınoğlu başkanlığında toplantı yapıldı.

Toplantıda kararlarla ilgili Giresun Valiliği’nden yapılan açıklamada, 2024 yılı fındık hasadının yaklaşması nedeniyle fındık toplama işlerinde çalışacak tarım işçilerine ödenecek ücretlerin tespit edildiği belirtildi.

Fındık toplama işinde çalışabilme kriterlerine uygun işçilere, yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın, yemek işverene ait ise günlük 666,75 lira, yemeğin işçilere ait olması durumunda ise 760 lira, fındık taşınması işinde çuvalcılara yemek işverene ait olursa 805 lira, yemek işçiye ait olursa 895 lira yevmiye ödenmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, fındık ayıklama işinde kullanılan patoz makinesinin saat ücretinin patoz sahipleri, Ziraat Odası Başkanlığı ve bahçe sahiplerinin katılımıyla yapılacak toplantı sonucu belirleneceği belirtildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Araç sahiplerine güzel haber! Büyük indirim geliyor
Araç sahiplerine güzel haber! Büyük indirim geliyor

Ekonomi

Araç sahiplerine güzel haber! Büyük indirim geliyor

Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık işlem sona erdi! Bakan Şimşek paylaşımda duyurdu…
Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık işlem sona erdi! Bakan Şimşek paylaşımda duyurdu…

Ekonomi

Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık işlem sona erdi! Bakan Şimşek paylaşımda duyurdu…

BİM’de Cuma fırsatları… Yepyeni ürünlerle 26 Temmuz’da
BİM’de Cuma fırsatları… Yepyeni ürünlerle 26 Temmuz’da

Ekonomi

BİM’de Cuma fırsatları… Yepyeni ürünlerle 26 Temmuz’da

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23