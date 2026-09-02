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Yerel Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 18 kişi yaralandı
Yerel

Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 18 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
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Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 18 kişi yaralandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

Kaza, Hendek ilçesi Kahraman Mahallesi Dikbayır mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.D. idaresindeki 54 KN 684 plakalı fındık işçilerini taşıyan traktör, tarladan dönüş yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü E.D. ile römorkta bulunan 17 işçi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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