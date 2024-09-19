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Yerel Fındık işçilerini taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı!
Yerel

Fındık işçilerini taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı!

Yeniakit Publisher
2024-09-19 13:48:00 -
Fındık işçilerini taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı!

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs, iddiaya göre freninin boşalması sonucu yaklaşık 50 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada çocukların da aralarında bulunduğu 3'ü ağır 22 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen mevsimlik tarım işçilerini taşıyan 63 AEU 932 plakalı minibüs, Cumayeri ilçesi Harmankaya mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 15 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen Cumayeri Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel ve Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu inceleme yaparak ilgililerden bilgi aldı.

Olay yerine gelen Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, "İşçiler, Kocaali'de fındık toplama işlerini tamamlamışlar. Evlerine dönerken şoförün dediğine göre frenin boşalması sebebiyle minibüs yaklaşık 50 metreden uçmuş. Çok şükür can kaybı yok. İnşallah can kaybı olmaz. Fındık dalları aracı tutmuş. Yaralıların tamamı olay yerinden çıkartıldı. 3 ağır yaralımız var. Onları hastaneye gönderdik" dedi.
İşçilerin Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki bahçede fındık topladıkları, evlerine dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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