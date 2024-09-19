Fındık işçilerini taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı!

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen mevsimlik tarım işçilerini taşıyan 63 AEU 932 plakalı minibüs, Cumayeri ilçesi Harmankaya mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 15 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen Cumayeri Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel ve Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu inceleme yaparak ilgililerden bilgi aldı.

Olay yerine gelen Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, "İşçiler, Kocaali'de fındık toplama işlerini tamamlamışlar. Evlerine dönerken şoförün dediğine göre frenin boşalması sebebiyle minibüs yaklaşık 50 metreden uçmuş. Çok şükür can kaybı yok. İnşallah can kaybı olmaz. Fındık dalları aracı tutmuş. Yaralıların tamamı olay yerinden çıkartıldı. 3 ağır yaralımız var. Onları hastaneye gönderdik" dedi.

İşçilerin Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki bahçede fındık topladıkları, evlerine dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.