"Fındık fiyatı üretici adına olumlu"

ORDU (AA) - Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık taban fiyatını açıklamasına ilişkin, "Üreticilerimiz adına açıklanan bu fiyatın son derece olumlu olduğunu düşünüyorum. Fındık taban fiyatı tüm sektöre hayırlı olsun." dedi.

Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2019 yılı kaliteli kabuklu Giresun fındığı için taban fiyatın kilogramda 17 lira, levant fındık için 16,5 lira olarak belirlendiği yönündeki açıklamasını anımsattı.

Fındık taban fiyatının hasat sezonu öncesi açıklandığını belirten Sevinç, "Üreticilerimiz adına açıklanan bu fiyatın son derece olumlu olduğunu düşünüyorum. Fındık taban fiyatı tüm sektöre hayırlı olsun. İyi bir sezon olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Bu sezon fındıkta yüksek bir rekolte olduğunu dile getiren Sevinç, hiç kimsenin bu durumdan korkmaması gerektiğinin altını çizdi.

Yüksek rekoltelerin, üreticilerin lehine olduğunu vurgulayan Sevinç, "Aynı zamanda yüksek rekolte ülkenin lehinedir, herkesin lehinedir. Keşke her yıl böyle rekolte olsa da Türkiye'den başka hiç kimse hem üretimde hem de satışta bu piyasada kalamasa." şeklinde konuştu.

Türkiye'de acilen fındık üretimini daha da artırmak ve düşük rekolte ile karşılaşmamak için tarımsal tedbirler alınması gerektiğini aktaran Sevinç, şunları kaydetti:

"Ülke olarak bu tedbirleri alma zorunluluğumuz var. Bahçe zararlıları ile mücadelemiz halen daha yetersizdir. Ayrıca fındık ihracatçı birliklerinin yaptığı çalışmalar kamuoyu tarafından kısmen biliniyor olabilir ama çok ciddi çalışmalarımız ve araştırmalarımız var. Bu süreçte ilgili bakanlığı da yanımızda görmek istiyoruz."

"Artık fiyat ilan edilmiştir, bunun tartışılacak hiçbir yönü yoktur" diyen Sevinç, "Biz her ne kadar serbest piyasa ekonomisinden yana isek de devletimizin aldığı karara saygılıyız." açıklamasında bulundu.

Sevinç, bundan sonra tek işlerinin, Türkiye'nin bütün fındığını yurt dışına satmak olduğunu aktararak, "Türkiye'de stok kalmaması adına ve dünya piyasasındaki payımızın daha fazla artmasını sağlamak adına çalışmalıyız. Bugünden itibaren de gayretlerimize ve çalışmalarımıza başlıyoruz. Bütün paydaşların bu manada ele ele vermesini ve fındığın tamamını ihraç edebilme noktasında gayretli olmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



