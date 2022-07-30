Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni için Ordu'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların merak ettiği fındık ücreti hakkında da açıklamalarda bulundu.

Fındık fiyatı belli oldu mu? Fındık ne kadar 2022 Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve Eğitim Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ordu hem üretim alanı hem rekolte itibarıyla ülkemizin 3'te birini karşılıyor. Biz iktidara geldiğimizde fındığın alım fiyatı 1 doların altındaydı. Şimdi biz bu rakamı 3 doların üzerine çıkardık. Bugün açıklayacağımız fiyatla üreticimizin yüzünü güldüreceğimize inanıyorum. Bu sene fındığın alım fiyatını levanten kalite için alan destekli olarak 54 olarak açıkladık. Bereketli olsun. Üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum. TMO tüm hazırlıklarını tamamladı. Hasadın ardından fındıklar depolara girmeye başlayacak. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.