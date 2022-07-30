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Ekonomi Fındık fiyatı belli oldu mu? Fındık ne kadar 2022 Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ekonomi

Fındık fiyatı belli oldu mu? Fındık ne kadar 2022 Cumhurbaşkanı Erdoğan

Fındık üreticisinin gözü kulağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamada. Peki, fındık ne kadar oldu? 2022 fındık fiyatı açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2022-07-30 17:53:00 - 2022-07-30 18:34:52
Fındık fiyatı belli oldu mu? Fındık ne kadar 2022 Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni için Ordu'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların merak ettiği fındık ücreti hakkında da açıklamalarda bulundu.

Fındık fiyatı belli oldu mu? Fındık ne kadar 2022 Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve Eğitim Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ordu hem üretim alanı hem rekolte itibarıyla ülkemizin 3'te birini karşılıyor. Biz iktidara geldiğimizde fındığın alım fiyatı 1 doların altındaydı. Şimdi biz bu rakamı 3 doların üzerine çıkardık. Bugün açıklayacağımız fiyatla üreticimizin yüzünü güldüreceğimize inanıyorum. Bu sene fındığın alım fiyatını levanten kalite için alan destekli olarak 54 olarak açıkladık. Bereketli olsun. Üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum. TMO tüm hazırlıklarını tamamladı. Hasadın ardından fındıklar depolara girmeye başlayacak. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

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