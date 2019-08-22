Fındık bahçesinde yıldırım isabet eden kadın ağır yaralandı Giresun’un Tirebolu ilçesinde fındık toplarken yıldırım isabet eden kadın ağır yaralandı.

Giresun’un Tirebolu ilçesinde fındık toplarken yıldırım isabet eden kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Civil köyünde fındık bahçesine yıldırım düştü. Bu sırada fındık toplayan P.G. ağır yaralandı. Tirebolu Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, ilk müdahalesinin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren P.G.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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