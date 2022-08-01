Her yıl olduğu gibi temmuz-ağustos aylarında vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında fındık fiyatları geliyor. 2022 yılı fındık alım fiyatları açıklandı. Peki, fındık kaçtan alınacak?

Fındık alım fiyatları ne kadar 2022 | TMO fındık alım fiyatı 2022:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde fındık alım fiyatlarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rekolte bakımından Samsun, Giresun, Sakarya, Düzce, Trabzon, Zonguldak gibi şehirlerimiz de Ordu’yu takip ediyor. Biz iktidara geldiğimizde fındığın alım fiyatı neydi biliyor musunuz? 1 doların altındaydı. Bu yüzden çoğu bahçe bakımsız kalmış, insanlar adeta üretime küstürülmüştü. Şimdi biz bu rakamı 3 doların üzerine çıkardık. Bu yıl da küresel ekonomik krize ve ülkemizin yaşadığı sıkıntılara rağmen fındık üreticilerimize emeklerinin karşılığı olacak bir alım fiyatı vermek için tüm şartları zorladık. İnşallah beklentimiz fındıkta rekoltenin geçen yılında üzerine çıkmasıdır. Bugün açıklayacağımız fiyatla hem üreticinin gelirini artıracağımıza hem de ihracatımızı yükselteceğimize inanıyorum. Toprak Mahsulleri Ofisimiz 2022 alım sezonunda yüzde 50 sağlam iç esasına göre kabuklu fındığa kilogram başına levant kalite için ve bu arada Giresun kalite için malum 2 ayrı fiyat var ama biz şimdi diyoruz ki alan destekli olarak ben burada bir rakamı açıklıyorum. İnanıyorum ki sizlerde kabul edeceksiniz. Ve ortalamasını 54 lira olarak açıkladık” dedi,