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Ekonomi Fındık alım fiyatı son dakika | 2022 fındık alımı ne kadar?
Ekonomi

Fındık alım fiyatı son dakika | 2022 fındık alımı ne kadar?

Fındık üreticisinin merakla beklediği alım fiyatları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Peki, bu sene fındık kaçtan alınacak? Fındık alım ücreti güncel:

Yeniakit Publisher
2022-07-30 18:36:00 -
Fındık alım fiyatı son dakika | 2022 fındık alımı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonların merakla beklediği fındık alıp fiyatlarını açıkladı. Peki, bu yıl fındık kaçtan alınacak 2022?

Fındık alım fiyatı son dakika  | 2022 fındık alımı ne kadar?

Ordu’da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen alım fiyatlarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ordu hem üretim alanı hem rekolte itibarıyla ülkemizin 3'te birini karşılıyor. Biz iktidara geldiğimizde fındığın alım fiyatı 1 doların altındaydı. Şimdi biz bu rakamı 3 doların üzerine çıkardık. Bugün açıklayacağımız fiyatla üreticimizin yüzünü güldüreceğimize inanıyorum. Bu sene fındığın alım fiyatını levanten kalite için alan destekli olarak 54 olarak açıkladık. Bereketli olsun. Üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum. TMO tüm hazırlıklarını tamamladı. Hasadın ardından fındıklar depolara girmeye başlayacak. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” diye konuştu.

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