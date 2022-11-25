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Gıda Fındık 10 ayda 1.3 milyar dolar kazandırdı
Gıda

Fındık 10 ayda 1.3 milyar dolar kazandırdı

İlk 10 ayda 239 bin 934 ton fındık ihracatından 1 milyar 325 milyon 828 bin 762 dolar gelir elde edildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 11:56:00 -
Fındık 10 ayda 1.3 milyar dolar kazandırdı

Bu dönemde 129 ülke ve bölgeye ürün yollandı. Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Arslantürk, ihracatın 1 milyar 300 milyon doları geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Fındığın yıllık getirisinin 2.5 milyar dolar civarında olduğuna dikkati çeken Arslantürk, “Bizim hedefimiz en az 5 milyar dolar. Üretim alanlarında verim ve kaliteyi arttırarak da bu rakama ulaşmamız son derece kolay. Onunla ilgili zaten örnek çalışmalar yapılıyor” dedi. Arslantürk, söz konusu 5 milyar dolar fındık hedefine ulaşıldığı takdirde bölgenin ekstra bir katma değer kazanacağını vurguladı. Fındık üretimine paralel ihracatının da arttırılmasının hedeflendiğini belirten Arslantürk, “Üretim miktarının 700 bin ton ortalamasından önümüzdeki 5-10 yıl zarfında 1 milyon tona çıkmasını hedefliyoruz.

Ona paralel de ihracatı artırarak elde edeceğimiz gelirleri en kısa dönemde 3 milyar doların üzerine başlangıçta taşıyıp sonrasında da 5 milyar dolarlık hedefe ulaşmayı planlıyoruz” diye konuştu.

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