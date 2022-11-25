Fındık 10 ayda 1.3 milyar dolar kazandırdı

Bu dönemde 129 ülke ve bölgeye ürün yollandı. Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Arslantürk, ihracatın 1 milyar 300 milyon doları geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Fındığın yıllık getirisinin 2.5 milyar dolar civarında olduğuna dikkati çeken Arslantürk, “Bizim hedefimiz en az 5 milyar dolar. Üretim alanlarında verim ve kaliteyi arttırarak da bu rakama ulaşmamız son derece kolay. Onunla ilgili zaten örnek çalışmalar yapılıyor” dedi. Arslantürk, söz konusu 5 milyar dolar fındık hedefine ulaşıldığı takdirde bölgenin ekstra bir katma değer kazanacağını vurguladı. Fındık üretimine paralel ihracatının da arttırılmasının hedeflendiğini belirten Arslantürk, “Üretim miktarının 700 bin ton ortalamasından önümüzdeki 5-10 yıl zarfında 1 milyon tona çıkmasını hedefliyoruz.

Ona paralel de ihracatı artırarak elde edeceğimiz gelirleri en kısa dönemde 3 milyar doların üzerine başlangıçta taşıyıp sonrasında da 5 milyar dolarlık hedefe ulaşmayı planlıyoruz” diye konuştu.