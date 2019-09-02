‘Fındığın Başkenti’ sloganı tartışmaya yol açtı

Giresun ile Ordu arasında ‘fındığın başkenti’ tartışması sürüyor.

6 Ağustos’ta Ordu’da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katılımıyla gerçekleşen hasat başlama töreninde Giresun Milletvekili Kadir Aydın’ında bulunduğu fotoğrafın Ordu’da billboardlara ‘Fındığın Başkenti Ordu’ sloganıyla asılmasının ardından iki ilin arasında ‘Fındığın Başkenti’ tartışması başladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Milletvekili Kadir Aydın, “Bilinmelidir ki, bu resim fındık başımızın tacı olarak çekilmiş ve burası bir fındık bahçesidir. Daha sonra bu resmi arkada ki yazı ile birlikte montajlayarak billboardlara asılması doğru ve şık olmamıştır” dedi.

Aydın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu fiyatları açıklarken ‘Giresun Kalite Fındık 17 TL., Levant Kalite Fındık 16,5 TL’ ifadelerini kullanarak zaten fındık için Giresun’un önemine işaret etmiştir. Bu ve benzeri sebepleri dikkate aldığımızda fındığa bir başkent ilan etmek gerekirse tartışmasız bu il Giresun’dur. Ordu bizim komşumuzdur. Elbette Türkiye’de en fazla fındık üreten illerden bir tanesidir. Ve kendisini ön plana çıkarabileceği başka argümanlar kullanabilirler. Ama fındık deyince akla Giresun gelir. Ve Başkentlik unvanı bir ile verilecekse bu il kesinlikle Giresun’dur. Ve bu gerçekten hareketle yıllardır söylediğimiz gibi bundan sonra da kıyamete kadar göğsümüzü gere gere söyleyeceğimiz ifade şudur ki; ‘Kirazın Anavatanı, Fındığın Başkenti Giresun’dur.”

Konuyla ilgili bugün gerçekleşen Giresun İl Genel Meclisi toplantısında ise AK Parti Grup Başkanvekili Şengül Şahin’de açıklamalarda bulundu.

Şahin, grubu adına yaptığı konuşmada, ”Fındığın başkenti Ordu’ sloganı ile tartışma oluşturulmak istenmektedir. Bilindiği üzere FİSKOBİRLİK Genel Müdürlüğü, Karadeniz Fındık İhracatçılar Birliği Merkezi, Fındık Araştırma Enstitüsü Giresun’da bulunmaktadır bunun yanı sıra fındığın isimleri arasında ‘Giresun Kalite fındık’ diye isim almaktadır. Birilerinin ‘biz fındığın başkentiyiz’ demesi gerçeği değiştiremez” ifadelerini kullandı.

AK Partili Şengül Şahin, Toprak Mahsulleri Ofisinin(TMO) fındık alımında kota uygulamasına ilişkin ise değerlendirmede bulunarak, “Giresun genelinde 84 bin ton fındık rekoltesi açıklanmıştır. Rekolte çalışmaların ise 9 kişilik bir komisyon tarafından gerçekleşmiştir.

Rekolte tespitine bağlı olarak TMO’nun kota uygulaması sorunlar oluşturmaktadır. Bu uygulama yeniden gözden geçirilerek üretimde verimliliği arttıran müstahsillerimizin korunması temennimizdir” dedi.