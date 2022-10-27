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Gündem Fincancı gözaltına alınmıştı... Flaş gelişme!
Gündem

Fincancı gözaltına alınmıştı... Flaş gelişme!

Terör örgütü PKK'nın sözde yayın organına konuşarak TSK'nın kimyasal silah kullandığı iftirasını ortaya atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 08:15:00 -
Fincancı gözaltına alınmıştı... Flaş gelişme!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" iddialarıyla açtığı soruşturma çerçevesinde dün İstanbul’da gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı ve Adli Tıp Uzmanı Şebnem Korur Fincancı Adliye sevk edildi

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