Finansörünün bir yahudi olduğunu kendisi itiraf etti! Hasan Can Kaya'nın arkasında bakın kimler varmış
Konuşanlar adlı sosyal medya programıyla toplum ahlak yapısına yönelik saldırıda bulunan Hasan Can Kaya, finansörünün bir yahudi olduğunu itiraf etti.
Kaya, Armağan Çağlayan'a konuştu.
Yaptığı programlarında topluma ahlaksızlık pompalayan Hasan Can Kaya, programının arkasında kimlerin olduğunu anlattı.
"Şimdiki Konuşanlar'ın yönetmeni Sultan ile yollarımız bir araya geldi. Aslında başka bir proje için bir araya geldik ama ortaya bu çalışma çıktı." diyen Kaya, yayına başlangıç aşamasında bir yahudiden maddi destek aldığını itiraf ederek şunları söyledi:
"İlk bölüm paramızı da bir yahudiyle Kayserili bir seyircimiz verdi. Fıkra gibi değil mi? Virna ile Adalet. Buradan çok selam yolluyorum ikisine de.
Hatta bir anlaşma hazırladılar. Eğer parayı kaybederlerse geri almayacaklarına dair. Dedim gerek yok ödemem zaten."
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