Kobi Finansmanda sıkışan şirketler için kritik uyarı
Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dünya Bankası, OECD ve güncel pazar verilerinin işaret ettiği tablo; işletmelerin finansmana erişim ve nakit akışı konusunda zorlu bir döngüye girdiğini gösteriyor.

Farklı uluslararası rapor ve anketlerin ortaya koyduğu veriler, Türkiye’de işletmelerin finansmana erişimde belirgin bir zorlanma yaşadığını gözler önüne seriyor. Dünya Bankası’nın 2024 tarihli Enterprise Surveys (İşletmeler Anketi) verilerine göre, Türkiye’de işletmelerin üçte biri finansmana erişimi en büyük zorluk olarak görüyor. Uzayan tahsilat vadeleri ve artan işletme maliyetleri, işletme sermayesini 2026’nın en kritik gündemlerinden biri haline getiriyor. Octet Türkiye CEO’su Derya Ekemen Fidan, "İşletme sermayesini doğru yöneten şirketler önümüzdeki dönemin kazananları olacak" dedi.

Küresel belirsizlik etkisi

OECD’nin 2025 KOBİ Finansmanı ve Girişimcilik Görünümü raporuna göre küçük ve orta ölçekli işletmeler, artan faiz oranları ve küresel belirsizlikler nedeniyle giderek sıkılaşan finansman koşullarıyla karşı karşıya. Dünya Bankası’nın 2024 tarihli Enterprise Surveys (İşletmeler Anketi) verilerine göre, Türkiye’de işletmelerin yüzde 33’ü finansmana erişimi en büyük zorluk olarak görüyor. Bu tablo, şirketlerin nakit akışlarını yönetmesinin kritik önemini gözler önüne seriyor.

Araştırmalara dayalı bu tabloyu değerlendiren Octet Türkiye CEO’su Derya Ekemen Fidan, "İşletme sermayesini çevik bir yaklaşımla yöneten kurumlar, ekonomideki belirsizliklere karşı daha dayanıklı hale geliyor. Uzayan vadeler ve artan finansman maliyetleri ise şirketlerin sürdürülebilirliğini olumsuz etkiliyor. 2026’da işletme sermayesini etkin yöneten işletmeler kayda değer bir rekabet avantajı sağlayacak" dedi.

Son dönemde şirketlerin finansal önceliklerinin değiştiğini söyleyen Ekemen Fidan, sözlerine şöyle devam etti: "2020 ve sonrasında işletmeler için en büyük risk, nakit akışındaki kırılganlık oldu. Artık her ölçekten firma, ödeme ve tahsilat süreçlerini gerçek zamanlı izlemek ve yönetmek istiyor. Fintek çözümleri tam da bu noktada devreye giriyor."

"12 taksitli işlemler yüzde 52 oranında büyüdü "

Octet verilerine göre ödeme süreçlerinde taksit sayısını artırma eğiliminin arttığı gözlemleniyor. 2024’ün üçüncü çeyreğine kıyasla 2025’in aynı döneminde tek çekim işlemlerin payı azalırken, 3 ve 12 taksitli işlemlerde belirgin bir artış görüldüğüne işaret eden Ekemen Fidan, 3 taksitli işlemlerin yüzde 59; 12 taksitli işlemlerin ise yüzde 52 oranında büyüdüğünü ve bu tablonun, işletmelerin daha kontrollü hareket ettiğini kanıtladığını belirtti.

Bu eğilimin işletmelerin nakit akışını yayarak yönetmeyi ve ödeme vadelerini stratejik biçimde planlamayı tercih ettiğinin göstergesi olduğunu vurgulayan Ekemen Fidan, "Vadeye dayalı işlemler artık yalnızca finansal değil, stratejik bir tercih. Şirketler satışlarını artırırken aynı zamanda nakit dönüş hızlarını optimize etme ve işletme sermayelerini sürdürülebilir biçimde yönetme hedefiyle hareket ediyor" dedi. 

"İşletmelerin esnek hareket edebilme kabiliyeti azalıyor "

Derya Ekemen Fidan, işletmelerin yeni büyüme alanının odağında finansal teknolojilerin bulunduğunu söyleyerek, "Tahsilat süreçleri geciktikçe işletmelerin esnek hareket edebilme kabiliyeti azalıyor. Bu kapsamda tahsilat hızını artırmak, işletmelerin büyüme stratejilerinin temel unsuru haline geldi. Biz de Octet Türkiye olarak, tahsilat ve ödeme çözümlerimizle şirketlerin nakit akışlarını rahatlatıyor ve işletmelerin operasyonel sürdürülebilirliğine katkı sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

1
