Türkiye
7
Yeniakit Publisher
Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın
Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, gökyüzüne yayılan yoğun duman nedeniyle şehrin pek çok farklı noktasından fark edildi.

#1
Foto - Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

Edinilen bilgilere göre Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

Kısa sürede büyüyen yangından yükselen yoğun siyah dumanlar ilçe genelinde birçok noktadan fark edildi.

#3
Foto - Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

#4
Foto - Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

#5
Foto - Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

İtfaiyenin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.

#6
Foto - Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

