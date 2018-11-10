Finansmana erişim kolaylaşacak! Kredi limitleri ve vadeleri artacak

Buğra Kardan

Üreticileri finans kesimi ile bir araya getiren ‘TOBB ve TBB Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı’ndan önemli kararlar çıktı. Toplantının basına kapalı bölümünde reel sektör temsilcilerinin talepleri ile şikâyetlerini dinleyen kamu ve özel bankaların genel müdürleri, krediye erişimi kolay kılma taahhüdünde bulundu. Genel müdürler kredi limitlerini ve vadelerini arttırmayı vaat etti.

Şirketler faizden dertli

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreteri Osman Akyüz, buluşmanın önemli tartışmalara ve sözlere sahne olduğunu belirtti. Tartışmaların odağında ‘finansman’ konusunun yer aldığına işaret eden Akyüz, “Şirket temsilcileri faiz oranlarından dert yandı, tek ses olup kredi limitlerinin ve vadelerinin arttırılması daveti yaptı” dedi.

Ekonomi yönetiminin aldığı önlemlerle faiz oranını yüzde 30’un altına çektiğini dile getiren Akyüz, “Limitler ve vadeler de zaten imkânlar ölçüsünde artırılıyor” diye konuştu.

Yapılandırmaya önem veriliyor

Toplantıya krediler ve borçlar ile ilgili taleplerin damga vurduğunu kaydeden Akyüz, şunları söyledi:

“Büyük şirketler gibi küçük firmalar da yapılandırmadan yararlanmayı diliyor. Bu konuya finans kesimi büyük önem veriyor. Yine teminat mektupları ile ilgili yakınmalar artıyor. Mektubu hemen vermek kolay değil. Bu anlamda ilave adımlar atılması şart. Öte yandan bankalara ‘paniğe kapılmayın, kredileri geri çağırmayın’ uyarıları geliyor. Ne var ki şu anda geri çağırma yoluna başvurulmuyor. Bir de konkordato hususu var. Bu hukuki imkânın istismar edildiği görülüyor ve giderek derinleşen soruna çare aranıyor.”

Reel sektör ile finans kesiminin iç içe olduğunun altını çizen Akyüz, “Birinin hayatı diğerine bağlı. Şu muhakkak ki şirketlerin üretimine, satışlarına, ithalatına ve ihracatına bankalar aracılık ediyor. Bu ilişki dalgalı dönemlerde aksasa da devam ediyor” şeklinde konuştu.

Mevduat faizine dikkat

Emlak Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sayın ise, sanayicilerin her platformda kredi maliyetlerinden yakındığını hatırlatarak, “Unutulmamalı ki bankalar yüzde 25 faizle mevduat topluyor. Yüzde 30’la toplayanlar bile var. Söz konusu oranlar kredi faizlerini yüzde 30-40 mertebelerine taşıyor. Tabii durumdan rahatsız olan üreticiler sitem ediyor ama ‘bankada likit par var mı, yok mu’ diye bakmıyor” ifadelerini kullandı.

Yeni fonlar devreye girmeli

Kredi temininin yeni fonların devreye girmesiyle kolaylaşacağını vurgulayan Sayın, “Şu anda Türkiye’nin atıl paraya gereksinim duyuyor. O para dışarıdan, gelebilir. Bu bağlamda risk primleri gerilemeli, sıcak para girişi artmalı” dedi.

Sayın, ayrıca bankaları bir araya gelmeye ve mevduat faizinin aşağıya çekmeye de çağırdı.