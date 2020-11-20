“Finansal ortaklıkları önemsiyoruz”

Ziraat Katılım olarak 2015 yılından itibaren, faizsiz finans sistemi prensiplerine bağlı kalarak üretimi ve yatırımı teşvik etmek gayesiyle çalıştıklarını söyleyen Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, “Ülkemizin ve toplumun ihtiyaçlarını belirleyerek sektöre derinlik kazandıracak, katılım finans sisteminin 2025 hedeflerine katkı sağlayacak çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz” dedi.

Uygun modeller...

Özdemir, “Faizsiz finans sisteminin prensiplerine uygun ürün ve modelleri geliştirmeye ve uygulamaya, topluma ve tüm paydaşlarımıza değer katacak çalışmalara devam edeceğiz. Misyonumuz sadece bilanço büyüklüğü elde etmek değil, Türkiye’de ve küresel ölçekte faizsiz finansın gelişimine katkı sağlayarak, öncü bir katılım bankası olmaktır” açıklamasında bulundu. Ziraat Katılım’ın finansal ortaklıklara dair girişimlerini değerlendiren Metin Özdemir, şunları söyledi: “Bankamız, bünyesinde bulundurduğu uzman kadrosu tarafından yapılan ar-ge faaliyetleri ve üniversitelerimizin işbirliği ile dünya üzerinde katılım finans kurumları uygulamalarının araştırılması ve yeni ürün geliştirme konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Bu doğrultuda Ziraat Katılım, katılım finans kurumları tarafından yoğun olarak kullanılan “Murabaha” ürünü haricinde de finansal ortaklık, istisna vb. ürünleri müşterilerimizin hizmetine sunmuştur. Bankamız, finansal ortaklık kurduğu müşterilerine finansman desteğinin yanı sıra kurumsallaşma konusunda da rehberlik etmektedir. Hedeflere ulaşıldıktan sonra Bankamız hisselerini söz konusu ortaklığı sürdürülebilir bir şekilde yönetebilecek ortaklara veya sermaye piyasasından gelebilecek yeni yatırımcılara arz ederek projelerden çıkabilecektir. Ortaklık kurduğumuz şirketlerin ürettiği ürün ve hizmetler, gerek dış ticaret açığının azaltılması gerekse ürün temininin sürdürülebilir hale getirilebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.”

Neden ortaklık kuruyoruz?

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir finansal ortaklıkların neden kurulduğunu madde madde şöyle açıkladı:

İstihdamın korunması ve artırılması

Yerli ikame üretimin sağlanması

İhracatın artırılması lİthalatın azaltılması

Stratejik sanayi, imalat ve ticaret sektörlerinin geliştirilmesi

Finansal ve kurumsal yönetim desteği sağlamak

Finansal ortaklığı devam eden şirketler;

FZK Mühendislik ve Sınai Yatırımlar A.Ş.

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Livzym Biyoteknoloji