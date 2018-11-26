Finansal istikrarsızlık tahribata yol açtı

İstanbul Madeni Eşya Sanatkarları (İMES) Sanayi Sitesi’nin Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) ile birlikte düzenlediği İMES Ekonomi Buluşmaları toplantısının konuğu İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan oldu. Bahçıvan, güncel ekonomik konular ve sanayicinin yaşadığı sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Finansal istikrarın önemine değindiklerini belirten Bahçıvan, finansal istikrarsızlığın sonuçlarını insan vücuduna benzeten Bahçıvan, tansiyonun inip çıkmasının bir noktada dengeye geldiğini ancak vücutta tahribata yol açtığını belirtti.