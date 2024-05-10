Finans Uzmanı Işık Ökte tek tek anlattı! Gel de katılma şu sözlere! Türkiye'nin geleceğini işte böyle çaldılar

RECEP YEŞİL

Finans Uzmanı Işık Ökte "Yatırım Finansman" YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda çok önemli ifadeler kullandı.

Ökte, seçim öncesi "Dolar ve altın alın" çığırtkanlığı yaparak devleti milyarlarca dolar zarara uğratanlara ateş püskürdü.

Ökte "Bu ülkenin geleceğini çaldılar, çok kızgınım ve bu çığırtkanlığı yapanlar hâlâ Tv'lerde, sosyal medyada konuşmaya devam ediyorlar." dedi.

"Hiçbir yaptırım uygulanmadı"

Işık Ökte, sözlerinin devamında ise dikkat çeken bir noktaya değindi. Ökte, devleti milyarlarca dolar zarara uğratanlara hiç bir yaptırım uygulanmadığını söyledi.

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Finans Uzmanı Işık Ökte açıklamalarını şu ifadelerle tamamladı:

"Bu milletin dolara altına değil enerji ve hammaddeye ihtiyacı var."