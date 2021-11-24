Finans mahkemeleri kuruluyor!
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tutuklamaya itiraza asliye ceza mahkemesi hakimleri bakacak" dedi. Gül, finans mahkemeleri ile sendika ihtisas mahkemelerinin kurulacağını açıkladı. Gül, 2022 yılında 12 bin 400 yardımcı personel alacaklarını duyurdu.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, plan bütçe komisyonunda sunum yaptı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İstanbul Havalimanı Adliyesi'nde toplam 8 bin 127 kişi hakkında yakalama işlemi gerçekleştirilmiştir. 4 bin 607 kişi hakkında da soruşturma işlemi yapılmıştır. 2022 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı’na da bir adliye kuracağız" diye konuştu.
Gül, finans mahkemeleri ile sendika ihtisas mahkemelerinin kurulacağını açıkladı.
12 bin 400 yardımcı personel alınacak
Bakan Gül, 2022 yılında 12 bin 400 yardımcı personel alacaklarını açıkladı.