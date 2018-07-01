Finans dünyası hedef büyüttü

Katılım Bankacılığında yeni dönem için hedeflerini açıklayan yönetimlerin sektör ve Türkiye ile ilgili umutları arttı. Şu aşamada ortak temenni 2023 hedeflerinin yakalanması.

“İSLAMİ FİNANSTAKİ PAYIMIZ ARTMALI”

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Katılım Bankacılığı Strateji Belgesi’nde, faizsiz bankacılık olan katılım bankacılığının bankacılık sektöründeki payının 2025 yılında yüzde 15’e ulaşması hedeflendiğine dikkat çekerek, “Bu da, 300 milyar dolara ulaşan aktif büyüklük ve 181 milyar dolar seviyesinde katılım fonu büyüklüğü anlamına geliyor. Bunun için ülkemizdeki potansiyelin harekete geçirilmesi kadar yurt dışı fonların Türkiye’ye getirilmesi de önem taşıyor. Burada kritik unsurlardan biri de İstanbul’un Finans Merkezi haline gelmesi. Bu aşamada katılım bankaları olarak hızla büyümemiz ve İslami Finans alanında dünyadan aldığımız payı da hızla geliştirmemiz gerekiyor. Özellikle Körfez Bölgesi’ne yönelik çalışmalarla ülkemize getireceğimiz fonlar, bu bölgeden getireceğimiz yeni yatırımcılar ülkemizin İslami Finans’ın merkezi olmasında önemli katkılar sağlayacaktır” dedi. Göktaş, amaçlarının daha fazla fonu sisteme dâhil etmek olduğunu söyledi.

“SEKTÖR DAHA HIZLI BÜYÜYECEK”

Öncü bir oyuncu olarak yer aldığı gayrimenkul sektöründe yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Halk GYO’nun Genel Müdürü Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, bundan sonra da, hedefleri doğrultusunda çalışmalarını aynı heyecan ve şevkle sürdüreceklerini söyledi. “Amacımız, her koşulda vaatlerini yerine getiren, yeni hedefler belirleyen böylece hem ülke gelişimine hem de üreteceği kârlılık ile paydaşlarına katkı sağlayan ve en önemlisi sektöre yön veren bir şirket olmaktır” diyen Yetgin, “Ülkemizin ve paydaşlarımız menfaatine olan projelerde yer almak ve üretmek, yatırımlarımızın şekillenmesindeki en önemli motivasyon kaynağımız olacaktır. Türkiye ekonomisi son yıllarda dünya ortalamasının üzerinde bir hızla büyürken, ülkemizin dinamik nüfusu da geleceğe umutlu bakabilmemizi sağlıyor. Yeni istihdam olanağı sağlayan yatırımların ve büyümenin sürmesi, yeni konut, iş yeri ve altyapı yatırımları ihtiyacını da beraberinde getiriyor” dedi. Yetgin, ayrıca 2023 hedeflerinin de hayati önemde olduğunu kaydetti.

HIZLI DÖNÜŞÜM ZAMANI

2018 yılının ilk çeyreğinde başarılı büyümesini sürdüren Kuveyt Türk’ün Genel Müdürü Ufuk Uyan ise, teknoloji ve inovasyon odağında verimlilik çalışmalarını sürdürmeyi, dijital dönüşümü hızlandırmayı, coğrafi kapsama alanını genişletmeyi hedeflediklerini açıkladı. Uyan, “Hem toplanan hem de kullandırılan fonlarda yakaladığımız başarılı performansı sürdürmeyi amaçlıyoruz” diyerek, Kuveyt Türk’ün, gelecek 5 yılda yıllık ortalama yüzde 16-19 oranında bir büyümeyle yaklaşık 150 milyar TL’lik bir aktif büyüklüğe ulaşmayı hedeflediğini kaydetti.

Kuveyt Türk’ün 2023 yılına gelindiğinde yeni nesil teknolojileri kullanarak müşterilerine benzersiz bir hizmet sunan, dijital olgunluğa erişmiş bir banka olmasını hedeflediklerini belirten Uyan, “Açık bankacılık platformuyla (API) önde gelen finansal teknoloji şirketleriyle birlikte çalışan ‘dünyanın öncü ve örnek katılım bankası olmak’ da öncelik verdiğimiz konular arasında yer alıyor” diye konuştu.