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Financial Times yazdı: Başkan Erdoğan ile uçuşa geçti

Son 15 yılda artan destinasyonları ve yolcu taşıma kapasitesiyle tüm dünyada dikkat çeken Türk Hava Yolları için Financial Times'da geniş bir analiz yayımlandı.

08 Kasım 2018 Perşembe 09:39
Financial Times yazdı: Başkan Erdoğan ile uçuşa geçti

Analizde, İstanbul'un Avrupa ve Asya'nın ortasında bulunan önemli bir güç olduğunun vurgusu yapılırken, şehrin kıtalararası uçuşta aktarma merkezi olduğu ifade edildi. THY'nin uluslararası 252 destinasyona uçuş gerçekleştirdiğine ve bu sayede de dünyanın en fazla noktaya uçan havayolu markası olduğuna dikkat çekildi. İstanbul Havalimanı'nın da geniş şekilde ele alındığı analizde, THY'nin büyümeye devam etmesinin beklendiği kaydedildi. Bunun yanı sıra Erdoğan'ın havacılıkta başarıyı sadece ekonomi için değil aynı zamanda 2023 kutlamalarında Türkiye'nin altyapı başarılarını merkeze oturmak için de istediği vurgulandı.

Bu arada THY 9 aylık dönemde 1 milyar 149 milyon dolar esas faaliyet kârı gerçekleştirdi. Şirket aynı dönemde net kârını 3 kat artırarak 9 aylık dönemi 755 milyon net kârla kapattı.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 09:39
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