Financial Times Türkiye'deki seçimin favorisini açıkladı

Türkiye'deki seçimler dünya medyasının ilgisini çekmeye devam ederken İngiliz Financial Times'tan dikkat çeken bir analiz geldi. İngiliz Financial Times 'Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin favorisi Recep Tayyip Erdoğan' dedi.

13. Cumhurbaşkanı’nın kim olacağını belirleyecek seçim nefes nefese bir yarışa sahne oldu.

Pazar günü sandığa gitmeye hazırlanan milyonlar, kararını verecek ve ülkeyi hangi liderin yöneteceğini belirleyecek.

Dünyanın gözü kulağı Türkiye'de yapılan ikinci tur seçimlerinde.

Dünya medyası, bugün yayınladıkları haberlerde son durumu mercek altına aldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

The Hindu gazetesi 'Türkiye bir yol ayrımında' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Söz konusu haberde 'Cumhurbaşkanlığı ikinci turda gözler, görevdeki Recep Tayyip Erdoğan ile muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşı karşıya geleceği 28 Mayıs'ta' ifadelerine yer verildi.

Katar merkezli Al Jazeera yurt dışında yaşayan Türklerin ikinci tur için oy vermeye başladığını ve katılımın yüksek olduğunu yazdı.

Capital Economics'ten Liam Page, 'Muhalefetin zafer kazanması ve ortodoks politika oluşturmaya dönüş umutları uçup gitti' diye yazdı.

SEÇİMİN FAVORİSİ ERDOĞAN

Türkiye'deki seçimleri mercek altına alan İngiliz Financial Times ise 'Türkiye sandığa geri dönüyor' başlığını kullanmayı tercih ederken 'Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin favorisi Recep Tayyip Erdoğan' ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU MUCİZE GERÇEKLEŞTİRMELİ

Uluslararası Haber ajansı AFP de şu yorumda bulundu;

''Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'taki performansını gelecek Pazar günü kesin bir zafere dönüştürmek istiyorsa, küçük bir mucize daha gerçekleştirmesi gerekebilir''

2,5 MİLYON OY GERİDE KALDI

İngiliz BBC de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın favori olduğunu yazdı. BBC, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2.5 milyon oy geride kaldığına dikkat çekti.

Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung, Türkiye'de iki sosyal yapı olduğunu yazdı ve şu değerlendirmede bulundu;

''Cumhurbaşkanlığı için bir hafta sonra yapılacak ikinci tur Seçim, iki sosyal yapı arasında seçim yapmakla ilgili. Bazıları şeriattan korkuyor, bazıları ise tanrısız bir toplumdan.''

KALPLERİ TERK ETTİ

İngiltere merkezli The Times gazetesi, terör ve mülteciler üzerinden mesaj vererek milliyetçi oyları almanın hesaplarını yapan Kemal Kılıçdaroğlu için "Erdoğan'ın rakibi, aşırı sağı kazanmak için kalpleri terk etti" diye yazdı.

Kılıçdaroğlu'nun, ikinci turda Türkiye'nin kararsız seçmenini etkilemek için "iyi kalpli ve dede kimliğinden sıyrıldığı" belirtilirken şu ifadelere yer verildi;

''Türk muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçen perşembe günü sahneye çıktığında, onun kişilik nakli geçirdiğini düşünebilirsiniz. Demokrasiye ve çoğulculuğa dönüşten bahseden ve kampanya yolunda elleriyle kalp şekilleri yapmaya başlayan dede figürü gitmişti.''

SÖYLEM DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ

14 Mayıs'ta hezimete uğrayan Kılıçdaroğlu'nun söylem değişikliğine gittiğine dikkat çeken gazete, ''Geçen pazar günü yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerisinde kaldıktan sonra Suriyeli mültecileri evlerine gönderme hedefini tekrarlarken katı bir milliyetçiye dönüştü. Önümüzdeki pazar günü ikinci tura gidilecek.'' ifadelerini kullandı.