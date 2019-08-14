0553 313 94 23

Finale davetsiz misafir

UEFA Süper Kupa finalinin 14.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 22:33
Finale davetsiz misafir

UEFA Süper Kupa finalinin 14. dakikasında tribünden atlayan bir Chlesea taraftarı kendini Liverpool filelerine atmak istedi. Ancak güvenlik güçleri taraftarı çizgide yakaladı.


Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finalinin 14. dakikasında sahaya taraftar atladı. Chelsea yarı alanında sahaya atlayarak deparla Liverpool kalesine yönelen ve kendini filelere bırakmak isteyen taraftarı güvenlik güçleri kale çizgisi üzerinde durdurdu.


Liverpool ile Tottenham arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde de bir kadın taraftar sahaya atlamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 22:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Marmara Adası yangınında 2 tutuklama!
    1. Marmara Adası yangınında 2 tutuklama!
    2. Mazot tankeri uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
    3. ASAP Rocky davasında karar
    4. UEFA Süper Kupa: Liverpool: 0 -..
    5. Uçurumdan düşen çocuk güçlükle..
    6. Narkotik köpeği tepki verdi,..
    7. Kamyonetle otomobil çarpıştı: 5’i..
    8. Gelibolu Plajı Antalya’yı aratmadı
    9. LPG’li otomobilin köprü üzerindeki..
    10. Gondoldan düşen çocuk yaralandı
    11. Eski hastanenin deposu ve terzihanesi..
    12. Futsal Milli Takımı'nın hazırlık kampı..
    13. Katar'dan "Mescid-i Aksa'daki..
    14. Belçika'da su krizi! Önlem alınmazsa...
    15. GÜNCELLEME - Bursa'da gazinin kafede..
    16. "Bu ligin sürpriz yapan takımı olacağız"
    17. Futbol: UEFA Süper Kupa
    18. Abdullah Avcı ve Cedi Osman finalde
    19. Tatilciler dönüş yolunda
    20. Fransa'dan Hong Kong'da taraflara..
    Tıp dünyasında çığır açan gelişme! Ölümcül hastalığın çaresi bulundu
    Tıp dünyasında çığır açan gelişme! Ölümcül hastalığın çaresi bulundu
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Meral Akşener'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Meral Akşener'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    S-400’lerin yıldıran gücü! 9 ülke Türkiye’ye karşı Akdeniz’de birleşti
    S-400’lerin yıldıran gücü! 9 ülke Türkiye’ye karşı Akdeniz’de birleşti
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Ahmet Davutoğlu'ndan AK Parti mesajı: Genel başkanlığımda şahit olduğum...
    Ahmet Davutoğlu'ndan AK Parti mesajı: Genel başkanlığımda şahit olduğum...