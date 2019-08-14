Finale davetsiz misafir UEFA Süper Kupa finalinin 14.

UEFA Süper Kupa finalinin 14. dakikasında tribünden atlayan bir Chlesea taraftarı kendini Liverpool filelerine atmak istedi. Ancak güvenlik güçleri taraftarı çizgide yakaladı.

Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finalinin 14. dakikasında sahaya taraftar atladı. Chelsea yarı alanında sahaya atlayarak deparla Liverpool kalesine yönelen ve kendini filelere bırakmak isteyen taraftarı güvenlik güçleri kale çizgisi üzerinde durdurdu.

Liverpool ile Tottenham arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde de bir kadın taraftar sahaya atlamıştı.

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