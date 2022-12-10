Final sınavı nedir? Üniversitede vize ve final ne demektir, sonuçları haberi nereden, nasıl öğrenilir? Bütünleme sınavı nedir?

Üniversite Vize ve Finaller

Üniversite; lise sonrasında gidilen ve akademik eğitim alınan bir öğrenim kurumudur. Bütün üniversite kurumları birer özerklik niteliği taşır ve kendi kuralları ile yönetilir bu nedenle lise ve ortaokul gibi okul türlerinden oldukça farklıdır çünkü her üniversitenin kuralları değişiklik göstermektedir. En basit hali ile bir örnek vermek gerekirse; bütün liseler aynı anda açılırken üniversiteler farklı zaman dilimlerinde açılır. Lise ve ortaokul gibi kurumlar MEB tarafından yönetilirken; Üniversite YÖK tarafından yönetilmekte olan bir öğrenim merkezidir.

Haliyle yönetimleri dahi farklı olan bu okulların sınav sistemler de oldukça farklıdır. Üniversiteye kadar gelinen sistem içerisinde 1. Ve 2. Sınav baz alınarak ortalamalar sonucunda yıl sonu notunuz belirlenirken; üniversite vize ve final sınavı yapmaktadır. Bu iki sınavın ise ortalamaları değil yüzdelik kısımları yıl sonu notunuzu belirlemektedir. Üniversiteler kişisel verileri işlemek için cihazlarda bilgileri saklar ve bu bilgilere tanımlama yapar. bilgilerindeki benzersizlikler İnternet ortamında sisteme işler.

Vize nedir?

Vize sınavı; üniversite bünyesinde aldığınız bir dersin ilk sınavıdır. Vize ile final arasındaki en büyük ayrım ise yıl sonu notunuzu etkilediği ortalama ile kendini ortaya koyar. Vize duruma göre değişkenlik göstermek ile birlikte genelde yıl sonu notunuzu %25 ile %40 arasında etkileyen sınavdır. Genel itibari ile vize sınavları bir dönem içerisinde 1 kere yapılmakta iken bazı dersler için 2 vize yapılması da söz konusu olabilmektedir. Vize dönem ortasında yapılmakta olan bir sınav türüdür.

Final nedir?

Final sınavı; bir dersten geçtiğinizi ya da kaldığınızı belirleyen sınav demek mümkündür. Vize sınavlarından aldığınız puan final sınavınıza girmemeniz halinde bir değer taşımamaktadır. Dersten geçmeniz için yeterli olan puanı ancak final sınavı sonucunda gelen yüzdenin yeterli olması ile mümkündür. Final sınavı okulun kapanacağı hafta yapılan sınavlara verilen addır. Yılın son haftasında gerçekleştirilir. Genel anlamda %40 ile %60 oranında notunuzu etkileyen bir puan elde etmenizi sağlar. Yüzdelik dilimi dersinizin iki vize olmasına ya da tek vize olmasına bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Vize sınavına girmeyen finale girebilir mi?

Üniversitelerin sistemleri oldukça farklıdır. Lisede bir sınav sizin yeterli not alıp dersi başarılı geçmenize yardımcı olurken üniversite için bu durum geçerli olmayabilir. Not sistemlerine bağlı olarak vize sınavına girmemeniz halinde finale girmiş olmanız sizin için bir şey ifade etmeyebilir. Üniversite için harf notu önemlidir. Bir finalden 1000 aldığınız zaman %40 etkileyen bir finale girdiğiniz de 40 alacağınız anlamı çıkmaktadır. Dersi veren öğretmen bu ders için DD adı verilen sorumlu geçme notunuz 45 olarak belirlemiş ise sınava girmenizin bir anlamı yoktur. Dersiniz FF gelecektir yani yeniden almanız gerekecektir. Bu durumda diğer derslere yönelerek elinizden geldiği kadar fazla dersinizi kurtarmanız en mantıklı yöntem olacaktır. Hangi dersi kurtarmanız gerektiğini basit yüzdelik hesaplar ile hesaplayabilir ve en yüksek ihtimallere göre daha fazla çalışmayı seçebilirsiniz.

Teknik olarak vize sınavına girmeyen her öğrencinin final sınavına girmeye hakkı vardır ancak vize sınavına girmeyen bir öğrencinin final sınavından yeterli notu alması her zaman mümkün değildir.

Vize ve final sonuçları nereden öğrenilir?

Vize sonuçları ve final sonuçları öğrenmeniz için her okulda farklı bir sistem geliştirilmiştir. Genel olarak bütün okullarda kullanılan 3 yöntem vardır.

Vize sonuçlarını ve final sonuçları öğrenci otomasyon sistemi sayesinde öğrenmeniz mümkündür. Üniversite tarafından size atanan numara ve şifre ile otomasyon sistemine giriş sağlamanız halinde açıklanan vize sonuçları sistemde yer alır.

Sisteme giremiyorsanız öğrenci işleri sayesinde notunuzu öğrenmeniz mümkündür. Sınavınızın açıklandığını öğrendikten sonra öğrenci hizmetlerine gitmeniz halinde size gerekli not bilgisi verilecektir.

Çok sık olmamakla birlikte bazı okullarda pano da sınav sonucu açıklandığı görülmektedir. Öğretmenler ilk olarak notlarını panoya asar ve bu sayede not durumunu öğrenciye duyurur bu üniversitelerde yer alan duyuru panolarını takip etmekte fayda vardır.

Bu yazımızda üniversitelerde yapılan vize ve finaller hakkında detaylı bilgiler verdik.

Merak edilen kısa soru ve cevaplar

Bütünleme sınavı nedir?

Bütünleme sınavı, başarısız olunan (F2 hariç) veya koşullu geçilen dersler (D ile geçilen dersler) için yarıyıl/dönem sonu sınavlarından sonra yapılan sınavdır.

Vize sınavı Nedir?

Üniversitelerde finalden önce girilen sınavlara vize denir. Vize sınavının yazılı mı yoksa test mi olacağına öğretmen karar verir. Dönem sonunda yapılan sınavlara ise final denir. Son sınav anlamına gelen finalin notlarıyla vize notlarının ortalaması alınır.

Ara sınav nedir?

Üniversitelerde yarıyıl içinde yapılan sınav, vize, vize sınavı.

Vize Ne Demek üniversite

Üniversite öğrencileri tarafından sıklıkla işitilen sözcükler olan vize, ilk yani birinci sınavdır. Final üniversitelerde yapılan ikinci sınav, büt ise bütünleme sınavı demektir.