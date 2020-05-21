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Spor

FINA Dünya Yüzme Şampiyonası bir yıl ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-05-21 14:30:14 -
FINA Dünya Yüzme Şampiyonası bir yıl ertelendi

ANKARA (AA) - Sene sonunda Abu Dabi'de yapılması planlanan FINA Dünya Yüzme Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgını nedeniyle bir yıl ertelendi.

FINA'dan yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de aralık ayında yapılması planlanan şampiyonanın, sporcuların sağlığı göz önüne alınarak salgın nedeniyle bir yıl ertelendiği belirtildi.

Abu Dabi'nin 2010 yılının ardından ikinci kez ev sahipliği yapacağı şampiyona, 13-18 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenecek.

FINA, gelecek yılın yaz aylarında Japonya'nın Fukuoka kentinde düzenleyeceği 2021 Dünya Yüzme Şampiyonası'nın tarihini de 13-29 Mayıs 2022'ye ertelemişti.

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