  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kuzey Marmara Otoyolunda trafik kazası
Bahçeli'ye hakaret eden eski yarbay Mehmet Alkan'a kötü haber
Dertleri kadın değil, LGBT hakları!
Bakan duyurdu! Bugün hesaplara yatırılacak
Gündem Filyos Limanı nerede, hangi şehirde?
Gündem

Filyos Limanı nerede, hangi şehirde?

Filyos Limanı'nın tarihi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün yapılacak olan açılış ile beraber gündeme geldi. Peki, Filyos Limanı nerede, hangi şehirde? İşte, Filyos Limanı'nın özellikleri, önemi ve tarihi hakkında bilgiler

Yeniakit Publisher
2021-06-04 20:11:00 -
Filyos Limanı nerede, hangi şehirde?

Filyos Limanı nerede, hangi şehirde? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün açılışı gerçekleştirilecek olan Filyos Limanı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. 

Filyos Limanı nerededir?

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamit döneminde planlanan ve Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde 2016'da yapımına başlanan Filyos Limanı'nda çalışmalar tamamlandı ve açılışı 4 Haziran(bugün) tarihinde gerçekleşecek. 150 yıllık hayal Filyos Limanı Projesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde 2016'da yapımına başlanan Filyos Limanı'nda çalışmalar tamamlandı. Filyos'un olduğu bölgede yerleşimin tarihi antik dönemlere kadar uzanmaktadır.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay