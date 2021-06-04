Filyos Limanı nerede, hangi şehirde? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün açılışı gerçekleştirilecek olan Filyos Limanı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı.

Filyos Limanı nerededir?

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamit döneminde planlanan ve Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde 2016'da yapımına başlanan Filyos Limanı'nda çalışmalar tamamlandı ve açılışı 4 Haziran(bugün) tarihinde gerçekleşecek. 150 yıllık hayal Filyos Limanı Projesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde 2016'da yapımına başlanan Filyos Limanı'nda çalışmalar tamamlandı. Filyos'un olduğu bölgede yerleşimin tarihi antik dönemlere kadar uzanmaktadır.