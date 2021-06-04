Filyos Limanı nerede? Filyos Limanı hangi şehirde?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız." sözlerinden sonra beklenen büyük gün geldi. Erdoğan'ın Filyos Limanı açılışında önemli bir müjde vereceğini söylediği için, vatandaşlar Filyos Limanı’nın haritadaki konumu ve hangi şehirde olduğu araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin detayları…

Filyos Limanı nerede?

Filyos, Zonguldak ilinin, Çaycuma ilçesine bağlı bir beldedir. Limanı ise burada bulunur. Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamit döneminde planlanan ve 2016 yılında yapımına başlanan Filyos Limanı'nda çalışmalar tamamlandı. Filyos'un olduğu bölgede yerleşimin tarihi antik dönemlere kadar uzanmaktadır. Zonguldak il merkezine 25 km, Çaycuma ilçesine 23 km uzaklıktadır. Zonguldak'ın doğusunda, Karadeniz kıyısında kurulu bir yerleşimdir.

Filyos Limanı'nın tüm bölgenin yükünü Karadeniz'den Rusya'ya, Balkanlar'a hatta İskandinav ülkelerine taşıyacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Burası, Rusya, Balkanlar ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olarak tüm bölgenin yükünü Karadeniz'den Rusya'ya, Balkanlar'a hatta İskandinav ülkelerine taşıyacak." değerlendirmesinde bulundu.