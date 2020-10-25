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Aktüel Filyasyon ekibini apartmana kilitleyip şoförü darp etti
Aktüel

Filyasyon ekibini apartmana kilitleyip şoförü darp etti

Konya'da bir hastanın oturduğu siteye kontrol amaçlı giden filyasyon ekibini hangi daireye geldiklerini söylemediği iddiasıyla apartmana kilitleyip, ekibin şoförünü de darp eden apartman görevlisi Mustafa Kemal Özlük tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 14:45:00 -
Filyasyon ekibini apartmana kilitleyip şoförü darp etti

Olay geçen çarşamba günü Meram ilçesinde bulunan bir sitede meydana geldi. Konya İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri apartmandaki kontrollerini gerçekleştirip ayrılmak istedikleri sırada apartman görevlisi Mustafa Kemal Öztürk ile karşılaştı.

Öztürk, ekibe hangi daireye ve kime geldiklerini sordu. Filyasyon ekibi de hasta mahremiyeti nedeniyle bilgi vermedi. Bunun üzerine Öztürk, filyasyon görevlisi Reyhan Kar ve Müşerref Tokuşlu'nun apartmandan çıkmalarına izin vermedi. Görevliler, kendilerini dışarıda bekleyen ekip şoförü Ahmet İpek'i arayarak yardım istedi.

Apartman girişine gelen İpek ile Öztürk arasında tartışma çıktı. Öztürk, İpek’i darp etti. Filyasyon görevlileri de bu sırada apartman sakinlerinin kapıyı açmasıyla dışarıya çıktı.

Başından yaralanan İpek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Filyasyon görevlileri Kar ve Tokuşlu, polisi arayarak şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan apartman görevlisi Öztürk, 'Kamu görevlisini yaralama ve cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.

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