Filonun en güçlüsü göreve hazır

Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han, Güney Kore’deki Okpo Limanı'ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs’ta Mersin’in Taşucu Limanı’na ulaştı. Abdülhamid Han, görevi için bakım çalışmalarına alındı. Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak sondaj gemisi, yaklaşık 2,5 aydır Taşucu Limanı'nda.



Bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları yapıldı. Ekipmanların yerleştirilmesi, teknik işlemler ve sertifikalandırma çalışmalarının ardından göreve hazır hale getirildi. Hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle mavi vatandaki filonun en güçlüsü olarak görev yapacak Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filonun 4. üyesi olacak.



Çift güvenlik sistemiyle öne çıkan gemi, filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem en uzunu. İhtişamıyla dikkati çeken Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle 9 Ağustos’ta görevine başlayacak.