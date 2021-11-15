Film setinde yönetmenin ölümüne yol açmıştı! Neşesi yerinde

Ünlü Amerikalı aktör Alec Baldwin, 21 Ekim’de New Mexico eyaletinde film setinde yaşanan trajik olayın etkilerinden kurtulmuş görünüyor. Rust (Pas) filminin çekim provalarında kullandığı tabancadan gerçek mermi çıkması üzerine görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne, yönetmen Joel Souza’nın da yaralanmasına yol açan Baldwin, ailesiyle birlikte New York’taki Central Park’ta sonbaharın keyfini çıkarırken görüldü.

Dava açtı

Alec ve karısı Hilaria, kahve yudumlarken iki bakıcı da çocuklarının bakımında onlara yardım ediyordu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, filmin baş ışık teknisyeni Serge Svetnoy, psikolojisinin bozulduğu gerekçesiyle Alec Baldwin aleyhinde dava açmıştı. Los Angeles’ta açılan davada Baldwin ile birlikte yönetmen yardımcısı David Halls, filmde silahlardan sorumlu Hannah Gutierrez Reed ile çok sayıda kişi ve kurum, ihmalle itham edildi. Svetnoy, Hutchins hakkında Facebook’ta yayımladığı mesajda da, “Vurulduğunda Halyna ile yan yanaydık. Öldüğünde kollarımın arasındaydı. Kanı ellerime bulaştı” ifadesini kullandı.