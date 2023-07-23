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Yerel Film gibi izlediler, binanın çökmesiyle neye uğradıklarını şaşırdılar: O anlar kamerada
Yerel

Film gibi izlediler, binanın çökmesiyle neye uğradıklarını şaşırdılar: O anlar kamerada

Yeniakit Publisher
2023-07-23 09:54:00 -

Depremin vurduğu Hatay’da 7 katlı bir binanın yıkımı esnasında çalışmaları meraklı gözlerle izleyen vatandaşların çökme anında yaşadığı panik, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay’da meydana geldi. Antakya ilçesinde hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Adnan Menderes Caddesi’nde de ekiplerin çalışması yoğun bir şekilde devam ediyor. Cadde üzerinde bir binanın yıkımını meraklı gözlerle film gibi izleyen vatandaşların binanın çökmesiyle yaşadığı panik, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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