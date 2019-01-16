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Film gibi!.. DAEŞ'e katılan kızını bakın nasıl kurtardı

Hollanda’dan terör örgütü DAEŞ'e katılan kızını gizlice Suriye’ye geçen babası kurtarıp at sırtında Irak’a kaçırdı. Irak'a kaçak yollardan girdikleri gerekçesiyle baba-kız iki ay hapis yattıktan sonra Hollanda’ya dönebildi. Hollanda’da tutuklanan Melis, önceki gün elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı.

16 Ocak 2019 Çarşamba 09:34
Film gibi!.. DAEŞ'e katılan kızını bakın nasıl kurtardı

Hollan'danın Rotterdam kentinde mahkeme, terör örgütü DAEŞ'e katılmak için iki yıl önce Suriye’ye giden Türkiye kökenli Melis Atıcı’yı, ayak bileğine kelepçe takılmak koşuluyla, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Yaklaşık 6 aydır Hollanda’nın en sıkı cezaevlerinden bir olan Vught’te kalan 23 yaşındaki Melis’in, babası Faruk Atıcı’nın çabaları sonucu teröristlerin elinden kurtulduğu ortaya çıktı.

Çocuğunun babası için gitti

BBC'nin haberine göre Faruk Atıcı, kızı Melis ile 5 aylık bebeğini kurtarmak için verdiği mücadeleyi Hollanda televizyonuna (NOS) anlattı. Melis’in terör örgütüne katılma olayı, çocuğunun babası Yusuf’un birkaç yıl önce DAEŞ'e katılmak için Suriye’ye gitmesiyle başladı, Hollanda’daki evinden kaçıp, Suriye’ye geçti. Faruk Atıcı, polise haber verdi. Aile, uzun bir süre kızlarıyla bağlantı kuramadı. Daha sonra Melis, örgüte yönelik operasyonların yoğunluk kazandığı günlerde ailesini arayarak Hollanda’ya dönmek istediğini söyledi. Bu sırada Yusuf, hava saldırılarında öldü. Melis, bebeği ile Türkiye’ye kaçmak isterken Suriye’nin kuzeyinde başka grupların yönetimindeki bir kampa götürüldü.

Kızı için her şeyini harcadı

Suriye’de Hollanda diplomatik temsilciliği olmadığı için Melis’in eve dönüş çabası boşa çıktı. Gerekli parayı sağlamak için evini satan ve varını yoğunu harcayan Faruk Atıcı, geçen yaz zorlu bir yolculuğa çıktı. Kimi zaman taksi ve tekne ile kimi zaman da yaya veya at sırtında Türkiye’den Irak’a, oradan da Suriye’nin kuzeyine ulaşmayı başardı. Kızının tutulduğu kampı bulan Atıcı, Melis’in serbest bırakılmasını sağladı.

Faruk Atıcı, kızıyla karşılaştığı ânı, “Çok güzel bir andı” diye anlattı. Gece yarısı baba, kız ve 5 aylık bebek insan kaçakçıları eşliğinde at sırtında Suriye’den Irak’ın kuzeyine gitmek için yola çıktı. Atıcı, “Bu çok tehlikeliydi. Resmi evrakımız yoktu. Çok büyük bir risk aldık. Neyse ki şanslıydık, her zaman ağlayan bebek o gece hiç ağlamadı” dedi.

"Ölebilirdim"

Zorlu bir yolculuk sonrası Irak’ın kuzeyindeki Erbil kentine ulaşan Atıcı ile kızı ve torunu, doğruca Hollanda konsolosluğuna gitti. Ancak konsolosluk, anne ve çocuğa DNA testi yapılmasını istedi. Bu arada Faruk Atıcı ile Melis ve bebeği, “kaçak yollarla ülkeye girdikleri gerekçesiyle” Irak makamlarınca tutuklandı. Melis, yaklaşık 6 ay önce Amsterdam Schipol Havalimanı’nda “terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle” gözaltına alındı. Vught Cezaevi’nde bir hücreye konulan Melis Atıcı, pazartesi günü yapılan duruşmada, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Faruk Atıcı, kızı ve torununu Hollanda’ya getirmek için verdiği mücadele için, “Aslında yaptığım delilikti. Ölebilirdim de” dedi. 

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 09:34
  1. Hollanda
  2. DAEŞ
  3. terör örgütü
  4. suriye
  5. Türkiye

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