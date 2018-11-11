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Filizlenince etkisi daha bir artıyor

Yapılan araştırmalarda filizlenen sarmısakların, filizlenmemiş sarmısaklara oranla daha fazla antioksidan barındırdığıgörüldü.

11 Kasım 2018 Pazar 19:41
Filizlenince etkisi daha bir artıyor

Araştırmayı yapanlar, sarmısak yemeden edemeyen, bu yüzden sarmısak kokusundan geçilemeyen tek ülke olan Kore'den..

Peki bu neden daha önce keşfedilmedi? Bunun asıl sebebi ise araştırmalarda hep taze Sarmısak kullanılmasıymış..

Journal of Agricultural and Food Chemistry'nin yayınladığı bir makalede de en fazla beş gün içinde filizlenen sarmısaklarda aşırı derecede antioksidan yer aldığı yazıldı.

Bir dahaki sefere Sarmısağınızın filizlendiğini görürseniz hemen çöpe atmayın. Yemeğinize sarmısağı eklemekten çekinmeyin. Faydasını uzun vadede göreceksiniz.

YUTUN GİTSİN

Sarmısağın faydalarından yararlanmanın en etkili yolu sarımsağı tıpkı hap gibi yutmaktır. Bu şekilde Sarmısağın rahatsız edici kokusundan da korunmak mümkün olacaktır.

Sarmısağı yutmak hazmı kolaylaştırır. Bağırsaklarda oluşan kurtların düşmesine yardımcı olur.

Sarmısağın kanı sulandırıcı etkisi vardır. Kabızlığa karşı iyi gelir. Gece yatmadan önce bir diş olacak şekilde yutulur.
Doğal bir antibiyotik olan Sarmısak vücudun gerek duyduğu tüm vitamin ve mineralleri sağlayarak vücut direncini artırır.

Sarmısağın düzenli yutulması soğuk algınlığına bağlı gelişen hastalıklara karşı yakalanma ihtimalini azaltır.

Halsizlik ve kronik yorgunluğa karşı Sarmısak yutmak iyi gelir.

Sarmısak yutmak saç sağlığı için önemlidir. Saçlarda oluşan dökülmeyi engelleyerek saçların daha sağlıklı ve parlak bir görünüm kazanmasını sağlar.

Zehirlenmelere karşı Sarmısak yutmanın faydası vardır.

Sarmısak yutmak kireçlenmeye karşı faydalı olur.

Sarmısak yutmak vücutta oluşan tüm iltihaplı hastalıklara karşı faydalı olur.

Sarmısak yutarak kilo verme sürecine katkıda bulunmak mümkündür. Kişi zayıflamak için uyguladığı diyet listesine ek olarak günlük düzenli olarak sarmısak tükettiğinde kilo verme süreci hızlanacaktır.

Sarmısak yutmak vücutta var olan kesik ve yaraların iyileşme sürecini kısaltır.

Ciltte oluşan sivilce, akne, egzama gibi cilt hastalıklarını sarmısak tüketerek önlemek mümkündür.

Gelelim Sarmısak Yutmanın Zararlarına

Mide rahatsızlığı olanlar sarmısak yutmamalıdır. Aşırı ve aç karnına sarmısak tüketmek mide problemlerine yol açabilir.

Aşırı şekilde sarmısak yutmak midede tahrişe yol açabilir.

Gebelik ve emzirme döneminde sarmısak yutulmamalıdır.

Sarmısağa karşı alerjisi olan kişilerin sarmısak yutmaması tavsiye edilir.

Sarmısak karın ağrısı, mide bulantısı, kusma gibi yan etkilere neden olmuşsa sarmısak tüketimi bırakılmalıdır.

Bunların haricinde sarmısak yutmanın bilindik bir yan etkisi yoktur.

 

 

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 19:41
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